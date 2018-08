André Silva decisivo na vitória do Sevilha

André Silva foi a arma secreta na vitória (0-1) suada do Sevilha em Olomouc, na República Checa, em partida da primeira mão do play-off da Liga Europa, que nesta quinta-feira teve 21 encontros. Apesar do hat-trick no jogo de estreia em Espanha, o internacional português foi suplente, surgindo em campo aos 66’ para assistir Sarabia para o sexto golo do espanhol na prova (84’).

Mas a jornada teve mais protagonistas portugueses, como os treinadores Pedro Martins (Olympiacos), Bruno Baltazar (APOEL) e António Conceição (Cluj). Ajudados por Roderick e Podence, os gregos venceram (3-1) o Burnley, em Atenas. Com Nuno Morais titular, os cipriotas venceram (1-0) o Astana, em Nicósia. Menos sorte tiveram os romenos na deslocação ao Luxemburgo, onde perderam (2-0) com o Dudelange. Mais emotivo, o Basileia-Apollon saldou-se numa vitória (3-2) para os suíços, com bis de Wolswinkel. Bruno Vale e João Pedro deixaram, contudo, o aviso para a segunda mão, em Chipre.

Partizan e Besiktas empataram (1-1), com Ricardo Gomes a marcar para os sérvios e Quaresma a servir o empate um minuto depois. Neto foi suplente na vitória do Zenit e Zeca saiu ao intervalo no nulo do Copenhaga. Candeias foi titular na vitória do Rangers, Filipe Teixeira na derrota do Steaua e Bruma no nulo do Leipzig na deslocação ao terreno do Zorya, carrasco do Sp. Braga.

