"Estigma", "vergonha e medo": a alegada vítima de Asia Argento fala pela primeira vez

O actor e músico Jimmy Bennett, de 22 anos, falou quarta-feira pela primeira vez sobre o caso que o opõe a Asia Argento, que acusa de “agressão sexual” quando ele tinha 17 anos, no mesmo dia em que o site TMZ divulgou aquela que será uma imagem dos dois juntos. O caso, cujas ramificações para o movimento MeToo se revelaram espinhosas, continua a opor duas versões diferentes de um encontro e a confluir num facto: que Argento pagou a Bennett quando este ameaçava processá-la.

Asia Argento nega as acusações de que é alvo por parte de Bennett, que se tornaram públicas após uma notícia do New York Times nas últimas horas de domingo. Se na altura nem a actriz e realizadora nem o actor falaram com o diário norte-americano, agora ambos emitiram comunicados. Ela negando liminarmente ter tido uma relação sexual com o então menor, mas admitindo ter pago, através do namorado Anthony Bourdain, a Bennett, e agora Jimmy Bennett a argumentar que não falou "inicialmente" da alegada relação sexual por ter escolhido “tratar dela em privado com a pessoa” que, diz, o enganou. “O meu trauma ressurgiu quando ela apareceu como vítima [de Harvey Weinstein na investigação da New Yorker, que em Outubro ajudou a desencadear o momento MeToo]. Não fiz declarações públicas nos últimos dias e horas porque tinha vergonha e medo de fazer parte da narrativa pública”, diz Bennett num comunicado enviado a alguns órgãos de informação norte-americanos.

“Era menor de idade quando o acontecimento teve lugar e tentei procurar justiça de uma forma que fazia sentido para mim na altura porque não estava preparado para lidar com as ramificações de a minha história se tornar pública. Na altura acreditava que havia um estigma na nossa sociedade em estar nessa situação como homem. Não pensei que as pessoas compreenderiam o que aconteceu pelos olhos de um rapaz adolescente. Tive de ultrapassar muitas adversidades na minha vida e esta é outra com a qual lidarei, a seu tempo”, diz ainda na nota. Jimmy Bennett, que enceta o comunicado elogiando a “coragem” dos muitos homens e mulheres que denunciaram as suas experiências no âmbito do movimento #MeToo, diz querer agora “ultrapassar” a alegada agressão sexual e “avançar, não mais em silêncio”.

É a primeira vez que as suas palavras são ouvidas desde que o New York Times contou esta história, a partir de documentos legais, correspondência entre Argento e a sua advogada – mas também, inicialmente, o advogado de Bourdain, o chef e divulgador que se suicidou em Junho – e imagens que recebeu de forma anónima. O jornal contava como, em Novembro, as partes começaram um diálogo mediado pelos advogados e que fora feito um acordo que, embora não exigisse sigilo, impedia Bennett de divulgar quatro imagens, entre as quais uma selfie em que ambos estão juntos e aparentemente deitados em tronco nu, e processar Argento. Essa imagem pode ser a mesma que o site de mexericos TMZ divulgou quarta-feira, acompanhada por alegadas mensagens trocadas entre Argento e alguém próximo sobre o caso.

Tudo se refere a um encontro num hotel na zona de Los Angeles, em 2013, quando ele tinha 17 anos e ela 37 e em que ele alega ter sido seduzido e terem mantido relações sexuais. Argento, na terça-feira, disse em comunicado: "Nunca tive uma relação sexual com Bennett" e enquadrou o caso numa "perseguição que durava há muito".

Asia Argento, voz MeToo desde que denunciou na imprensa e no Festival de Cannes como terá sido violada pelo produtor Harvey Weinstein e se juntou ao vasto coro de vozes que visam pôr fim ao assédio e silêncio sobre a violência sexual em várias indústrias, confirmava que foi de facto paga uma soma a Bennett, para o “ajudar” e por decisão e acção de Bourdain. Agora, o New York Times adianta que além do que já tinha escrito sobre as quantias pagas a Bennett – de um total de 332 mil euros – encetadas em Abril, segundo os documentos que diz ter confirmado serem autênticos, que “Argento tem vindo a fazer pagamentos de 10 mil dólares desde então”. Sobre o desmentido de Asia Argento, que motivou uma reacção de ataque ao movimento MeToo e de defesa da sua contínua credibilidade e relevância social, um porta-voz do New York Times disse: “Confiamos no rigor do nosso jornalismo, que foi baseado em documentos verificados e várias fontes”.

