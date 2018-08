George Clooney é o actor mais bem pago, mas Dwayne Johnson recebe mais pelos filmes

A lista anual de actores mais bem pagos da Forbes coloca George Clooney e Dwayne 'The Rock' Johnson nos primeiros lugares, ambos a quebrar recordes. Clooney teve o ano mais rentável de sempre de qualquer actor, enquanto Johnson foi o actor que mais dinheiro recebeu apenas de filmes, sem contar com outros negócios. Scarlett Johansson, que está no topo da lista de actrizes mais bem pagas, anunciada na semana passada, ficaria posicionada em sétimo lugar na lista dos actores.

A lista da revista contabiliza todas as receitas dos actores entre Junho de 2017 e 2018. Foi um período particularmente rentável para George Clooney (que ganhou 239 milhões de dólares, aproximadamente 206,7 milhões de euros), cuja empresa de tequila que ajudou a fundar com dois outros parceiros, Casamigos, foi comprada pela gigante Diageo por 700 milhões de dólares (604,4 milhões de euros) – sendo que o actor terá recebido uma fatia de 233 milhões de dólares (201,2 milhões de euros). Clooney, nem sequer fez parte de um filme no ano em questão, ficou também em segundo lugar da lista das celebridades mais bem pagas da Forbes.

PUB

Dwayne Johnson terá ganho o maior salário de sempre apenas com filmes onde actuou na história da lista da Forbes, devido a filmes como Jumanji: Bem-Vindos à Selva. Ao todo, o actor levou para casa 124 milhões de dólares (107,2 milhões de euros) no último ano. De acordo com a revista, o enorme número de seguidores (113 milhões no Instagram) que acumula nas redes sociais permite-o acrescentar milhões aos seus contractos, por promover os filmes. "As redes sociais tornaram-se um dos elementos mais críticos do marketing de um filme para mim", conta à publicação.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na lista da Forbes do ano passado, foi Mark Wahlberg quem se distinguiu como o actor mais bem pago (com 68 milhões de dólares, aproximadamente 57,7 milhões de euros), graças a filmes como Transformers: O Último Cavaleiro e Pai Há Só Um... Ou Dois. Dwayne Johnson vinha em segundo lugar.

O actor Askshay Kumar (35,5 milhões de dólares), em décimo lugar na lista de 2017, tinha ganho ainda assim mais do que a actriz mais bem paga desse ano, Emma Stone (26 milhões de dólares). Uma outra comparação que saltou então à vista: No total, os dez actores mais bem pagos tinham ganho quase três vezes o valor cumulativo das dez actrizes mais bem pagas. Este ano já houve uma actriz a qualificar-se, em teoria, para a lista dos dez actores mais bem pagos (Scarlett Johansson, em sétimo lugar), mas a discrepância entre os valores totais é ainda mais acentuada. Os dez actores mais bem pagos fizeram ao todo 748,5 milhões de dólares (646,8 milhões de euros), enquanto as actrizes ficaram pelos 186 milhões de dólares (160,7 milhões de euros) – ou seja, cerca de um quarto.

Robert Downey Jr. (81 milhões de dólares), Chris Hemsworth (64,5 milhões de dólares) e Jackie Chan (39,4 milhões de euros) ocupam os restantes lugares do top cinco dos actores mais bem pagos de 2018. Pode ver a lista completa na fotogaleria, em cima.

PUB