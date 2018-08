Enfermeiros marcam greve nacional para 20 e 21 de Setembro

Os sindicatos de enfermeiros marcaram esta quarta-feira uma greve nacional para 20 e 21 de Setembro, na sequência de uma reunião com a UGT e contra a falta de propostas do Governo para a carreira.

Os sindicatos tinham uma reunião marcada para esta quarta-feira para analisar a contraproposta do Governo, mas, à falta do documento, o encontro serviu para concertar formas de luta.

A greve foi convocada pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, o Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal, a Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros e o Sindicato dos Enfermeiros da Região Autónoma da Madeira.

O Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem (SIPE) e o Sindicato dos Enfermeiros (SE) — que compõem a Federação Nacional dos Sindicatos dos Enfermeiros (Fense) — não estiveram presentes.

Ainda esta quarta-feira, os representantes das seis estruturas sindicais irão reunir-se com a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, sobre as negociações da carreira.

Os enfermeiros do Centro Hospitalar da Cova Beira estão nesta quarta-feira em greve pela progressão na carreira, para exigirem o pagamento do suplemento remuneratório a todos os enfermeiros especialistas, a contratação de mais profissionais, a aplicação efectiva das 35 horas semanais a todos os profissionais e o pagamento das horas, folgas e feriados em dívida, entre outras reivindicações.

A greve desta quarta-feira, convocada pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), está a ter numa adesão de 100% no Hospital do Fundão e de 80,76% no da Covilhã, no distrito de Castelo Branco

