Almoço de militares visto como revolta contra o CEME

Um grupo de oficiais, alguns da estrutura de comando, vai realizar no próximo dia 8 de Setembro um almoço de homenagem ao coronel Pipa Amorim, afastado do Regimento de Comandos em Julho, por decisão do Chefe de Estado-Maior do Exército (CEME), Rovisco Duarte. Um repasto que está a ser visto como um protesto contra o CEME, segundo avança nesta quarta-feira o jornal i.

Pipa Amorim terá sido afastado, primeiro, por ter dito que não aceitava “cabalas contra os militares”, em pleno processo judicial sobre o caso das mortes dos comandos. Depois, por ter feito também um elogio, a título póstumo, a Vítor Ribeiro, o primeiro presidente da associação de comandos e um dos rostos envolvidos na tentativa de golpe de 25 de Novembro de 1975 ao lado de Jaime Neves, facto que terá irritado o general Rovisco Duarte, segundo noticiou o Diário de Notícias na altura.

Ainda segundo o i, o almoço está a ser organizado pelo coronel Pedro Tinoco de Faria. Na comissão de honra da homenagem está o antecessor do CEME, Carlos Jerónimo, que se demitiu depois da polémica sobre as declarações do subdirector do Colégio Militar, António Grilo, sobre os alunos homossexuais.

“Um conjunto de camaradas, não ligados a qualquer associação militar, vai realizar um almoço de homenagem à frontalidade e coragem moral do Comandante do Regimento de Comandos, coronel comando Pipa Amorim, em repúdio pelo seu afastamento precipitado e sem justificação do Comando da Unidade que tem defendido com todas as suas forças”, defendeu o tenente-coronel na reserva, Pedro Tinoco de Faria na nota de anúncio do repasto.

Ao i, o responsável pela organização do almoço recusa que se trate de um movimento contra o CEME. “Isto não é um almoço contra o general CEME”, tal como “não há aqui nenhuma revanche”, assegurou o coronel. “É um almoço de amigos e de pessoas que respeitam o comando que o coronel Pipa Amorim fez no regimento de comandos. (…) É um almoço apartidário, apolítico, entre camaradas; não são só militares”. Serão também civis “que se identificam com a sua coragem moral”, diz ainda Tinoco de Faria.

Oficialmente, o exército tem dito que a saída de Pipa Amorim não foi uma exoneração, mas uma medida de gestão de recursos.

