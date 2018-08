É uma história de sobrevivência. Amin Hashem é um jovem refugiado sírio, um dos milhares de habitantes de Dhuma, na região de Ghouta Oriental, que viram a sua cidade devastada com a guerra. Com os seus vídeos, quis mostrar ao mundo que o escutava o rasto de destruição da guerra na Síria. Arriscou a própria vida ao fazê-lo. "Pensei que se alguém visse estes vídeos, e se isso pudesse parar esta catástrofe, parar esta guerra... E quis mostrar às pessoas o que se passava lá", conta, nesta conversa com Pedro Neto, director da Aministia Internacional Portugal. Um testemunho marcante, contado na primeira pessoa, que serve de pretexto para divulgar a iniciativa Eu Acolho, uma campanha mundial, com uma petição em curso, em que a organização apela à defesa de políticas e práticas humanas e solidárias de acolhimento e asilo. Iniciado em 2011, o conflito na Síria já matou pelo menos mais de 350 mil pessoas. Há milhões de refugiados.