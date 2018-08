Estrela da Amadora recupera futebol sénior

O Clube Desportivo Estrela, emblema fundado em 2011 na sequência da extinção do Estrela da Amadora em 2010, anunciou esta quarta-feira numa nota divulgada nas redes sociais, ter chegado a altura de retomar o futebol sénior na Reboleira.

Vencedor da Taça de Portugal em 1989-90, o Estrela da Amadora ressurgiu como CD Estrela, dedicando-se à formação, atletismo e ténis de mesa. Agora, a exemplo do verificado com Atlético (há um ano) e Belenenses, o CD Estrela disputará o terceiro escalão distrital de Lisboa.

“Sabendo que toda a longa caminhada começou com um primeiro passo e que, como diz o nosso povo, é avisado não dar um passo maior do que a perna, o CD Estrela pode finalmente anunciar que irá competir no escalão de seniores, na época 2018-19, no campeonato Distrital da Associação de Futebol de Lisboa! O futebol sénior está assim de regresso ao solo sagrado do Estádio José Gomes, onde todos queremos voltar a ver as bancadas cheias, apoiando as camisolas tricolores”, declara o CD Estrela, que será orientado por Ricardo Monsanto, técnico de 39 anos (nível 4 Pro UEFA), após passagens pela formação de Sporting e Estoril.

É com enorme agrado e orgulho que vimos por este meio anunciar que o CD Estrela irá voltar a ter Futebol Sénior!

