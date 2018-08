O filme português Diamantino, de Gabriel Abrantes e Daniel Schmidt, está entre os seleccionados para a 31.ª edição dos prémios da Academia Europeia de Cinema, que serão entregues em Dezembro, anunciou a organização.

De acordo com informação disponibilizada no site oficial dos Prémios Europeus de Cinema (EFA – European Film Awards), Diamantino é o único filme português entre as 49 longas-metragens seleccionadas, de 35 países. A lista final inclui, entre outros, Dogman, de Matteo Garrone, Beast, de Michael Pearce, Gräns, de Ali Abbasi, Borg vs. McEnroe, de Janus Metz, e Paddington 2, de Paul King.

A primeira longa-metragem de ficção do português Gabriel Abrantes e do norte-americano Daniel Schmidt venceu em Maio o Grande Prémio da Semana da Crítica do Festival de Cinema de Cannes. Em Setembro, passará pelo Festival Internacional de Cinema de Toronto, que o seleccionou para duas secções paralelas, Next Wave e Midnight Madness.

Os filmes candidatos aos Prémios Europeus de Cinema resultam de uma primeira escolha da responsabilidade dos membros dos 20 países com maior representação na Academia Europeia de Cinema, que votam num filme nacional com entrada directa na lista final. Um comité de selecção constituído pelos membros da direcção da Academia Europeia de Cinema e por especialistas convidados – este ano, foram Giorgio Gosetti (Itália), Elise Jalladeau (Grécia), Christophe Leparc (França), Jacob Neiiendam (Dinamarca), Edvinas Puksta (Lituânia) e Alik Shpilyuk (Ucrânia) – junta depois as suas escolhas àquela lista.

Nas próximas semanas, os mais de 3.500 membros da Academia Europeia de Cinema irão escolher os nomeados nas categorias de Melhor Filme, Melhor Realizador, Melhor Actor, Melhor Actriz e Melhor Argumento, que serão anunciados a 10 de Novembro no Festival de Cinema Europeu de Sevilha, em Espanha.

Os nomeados nas restantes categorias – Melhor Fotografia, Montagem, Direcção de Produção, Guarda-Roupa, Caracterização, Banda Sonora, Sonoplastia e, pela primeira vez, Efeitos Visuais – serão escolhidos por um júri composto por oito elementos.

Os vencedores da 31.ª edição dos Prémios Europeus de Cinema são anunciados numa cerimónia marcada para 15 de Dezembro em Sevilha.

Diamantino centra-se numa superestrela do futebol mundial cuja carreira cai em desgraça. O protagonista é interpretado pelo actor Carloto Cotta. Além dele, o elenco desta coprodução entre Portugal, Brasil e França inclui Cleo Tavares, Anabela Moreira, Margarida Moreira, Carla Maciel, Filipe Vargas, Manuela Moura Guedes, Joana Barrios e Maria Leite.

Gabriel Abrantes e o norte-americano Daniel Schmidt têm trabalhado juntos nos últimos anos em filmes como Tristes Monroes (2017) e A History of Mutual Respect (2010).

