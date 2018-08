Cristina Ferreira troca TVI pela SIC e vai ocupar as manhãs

A apresentadora Cristina Ferreira, uma das mais populares figuras da televisão portuguesa, vai trocar a TVI pela SIC, confirmou o PÚBLICO. A notícia foi inicialmente avançada pelo Correio da Manhã e o PÚBLICO sabe ainda que Cristina Ferreira vai ocupar as manhãs do canal.

Cristina Ferreira vai, além de ser apresentadora do canal, ocupar o cargo de consultora executiva da direcção-geral de entretenimento, liderada por Daniel Oliveira, apurou o PÚBLICO. A apresentadora vai conduzir as manhãs da SIC numa altura em que o canal de Carnaxide está a reformular a sua grelha no âmbito da sua nova direcção - Daniel Oliveira chegou ao cargo em Junho e ocupa também as funções de director-geral de entretenimento da Impresa e responsável também pelos canais temáticos do grupo.

A data de chegada de Cristina Ferreira aos ecrãs da SIC ainda não é conhecida. A transferência é uma mudança de monta nos canais generalistas portugueses, com a também directora de conteúdos não-informativos da TVI a trocar o canal líder de audiências pela estação que ocupa o segundo lugar no top dos mais vistos.

A empresária, que construiu um pequeno império em torno do seu nome e apreço do público, traduzido na revista homónima, num site e outras linhas de produtos, estreou-se na televisão precisamente na TVI. Esteve ligada à apresentação de pequenos formatos associados a grandes êxitos do canal, como o reality show Big Brother, mas foi o Você na TV que lhe deu a popularidade e o estatuto do qual goza até hoje. Foi em 2004, fazendo dupla com Manuel Luís Goucha, que o programa diurno se estreou e passou a líder de audiências. Desde então, Cristina Ferreira é um rosto, senão mesmo o mais reconhecível do entretenimento da TVI e conduziu já vários programas e formatos.

Desde a ascensão de Daniel Oliveira ao cargo na Impresa têm sido noticiadas mudanças na SIC que passam pela saída da antiga directora de programas Gabriela Sobral - que por seu turno tinha chegado a Carnaxide vinda da TVI em 2010, na mesma altura em que a apresentadora Fátima Lopes trocava a SIC pela estação de Queluz - e por possíveis mexidas na grelha e nas funções de nomes de peso como Júlia Pinheiro. Que até agora conduz as manhãs da SIC.

