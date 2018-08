Uma empresa de meias a lutar contra o "Triângulo das Bermudas" da máquina de lavar roupa

É um mistério por resolver em lares por este mundo fora: duas meias entram na máquina de lavar roupa e apenas uma sai viva. Tirando partido de um dilema comum a tantas pessoas, a empresa americana de meias Bombas lançou recentemente uma campanha invulgar, oferecendo para repor as meias perdidas aos seus clientes. Trata-se de uma Laundry Back Guarantee.

"É o grande mistério dos nossos tempos", começa por comentar o narrador no vídeo de apresentação da campanha. A promessa da empresa: "Se uma das vossas Bombas desaparecer no triângulo das bermudas das meias enviamos um par de substituição – sem colocar questões".

PUB

A campanha é válida apenas para meias compradas até 15 de Novembro, sendo que a meia perdida tem de ser declarada dentro do espaço de tempo de um ano e cada cliente pode fazer apenas um pedido de substituição. Para receber a meia, basta apresentar um comprovativo de compra e o envio fica até por conta da casa.

PUB

É improvável que a Bombas desvende o mistério das meias desaparecidas, mas por enquanto oferece uma solução temporária – e uma campanha de marketing criativa. A marca – que abana com orgulho a bandeira do apoio ao cliente de qualidade – tem ainda uma outra garantia generosa para as meias de criança: "se o seu filho arranhar, rasgar ou deixar de calçar o par de Bombas dentro de um ano" a empresa substitui ou envia o tamanho acima – é o Kid-Proof Guarantee.

PUB