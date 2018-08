Passadeira vermelha dos MTV VMAs: rachas, metalizados e Madonna

Com a boa disposição pela qual já é conhecida, Cardi B abriu a cerimónia dos MTV Video Music Awards, esta segunda-feira, com uma provocação: de manta aos braços, deu a entender que trazia consigo a filha de pouco mais de um mês, revelando depois a estatueta do astronauta conhecido como Moonman.

Foi Camila Cabello quem levou para casa o prémio de artista do ano, bem como o de melhor videoclip. Para a cerimónia, escolheu um vestido com um corte clássico Oscar de la Renta com um degradé azul e branco. Já a Cardi B exibiu um vestido ousado do criador libanês Nicolas Jebran, com um enorme decote e uma racha.

As rachas vertiginosas foram, aliás, uma das tendências da passadeira vermelha. Que o digam a actriz Olivia Munn, que escolheu um vestido roxo David Koma com um corte simples, Jennifer Lopez, que optou por um modelo glamoroso da Atelier Versace, e Karlie Kloss (futura cunhada de Ivanka Trump), que levou para a cerimónia um vestido Elie Saab. Outro ponto em comum: as três optaram por metalizados ou brilhantes.

Madonna – que subiu ao palco para prestar homenagem a Aretha Franklin – pareceu ter chegado a Nova Iorque directamente das celebrações do seu 60.º aniversário, usando os adornos típicos de Marrocos que já tinha exibido nas redes sociais.

Claro que não seria a passadeira vermelha dos VMA sem algumas presenças mais exuberantes – afinal foi aqui que Lady Gaga apresentou ao mundo o conceito do vestido carne e Rose McGowan usou um vestido quase inexistente. Este ano foi Amber Rose – que em 2014 recreou o look de Rose McGowan – quem talvez mais se destacou pelo factor surpresa. A modelo e activista – organizadora de um dos eventos SlutWalk, em Los Angeles – chegou à cerimónia de encarnado dos pés à cabeça, com o rosto disfarçado e um conjunto de látex com botas altas, bustier e chicote.

Na fotogaleria, em cima, mostramos-lhe alguns dos looks da passadeira vermelha dos MTV Video Music Awards.

