Um bolo vegano e Dior no bosque: Hilary Swank casou-se com o empresário Philip Schneider

A actriz Hilary Swank casou-se no fim-de-semana no parque de Redwoods, na Califórnia, com o empresário Philip Schneider, de acordo com a Vogue, que publicou fotografias da cerimónia e da recepção.

Foto Instagram, @voguemagazine

Os dois conheceram-se num encontro às cegas e ficaram noivos um ano e meio depois. Swank, de 44 anos, já foi casada antes com o actor Chad Lowe entre 1997 e 2007.

Para a cerimónia, a actriz usou um vestido criado pelo próprio designer Elie Saab, que terá demorado a sete pessoas 150 horas completar, e sapatos desenhados por Christian Louboutin, de quem é amiga.

Mais tarde, trocou para um vestido feito à medida por Maria Grazia Chiuri (directora criativa da Dior) e sapatos de sapateado (também Louboutin) para surpreender os convidados com uma coreografia em conjunto com noivo, ao som de In My Heart, de Moby. "Duvido que tenhamos tido sucesso como versão moderna de Fred [Astaire] e Ginger [Rogers], mas divertimo-nos e os nossos amigos e família parecem ter gostado", conta a actriz à revista.

A cerimónia de casamento aconteceu no meio do bosque, à sombra de um grupo de árvores com 800 anos. Durante a recepção – num celeiro com mais de um século, iluminado com centenas de luzes –, foram servidos, por exemplo, um prato de salmão criado de forma sustentável e um bolo vegano e sem glúten. Entre a lista de convidados estavam as actrizes Emmy Rossum e Mariska Hargitay, a madrinha.

“Toda a gente se estava a divertir tanto e não queríamos que a festa acabasse, por isso começamos a dançar com auscultadores sem fios pela noite fora, para que os vizinhos distantes não fossem acordados”, lembra a actriz.

