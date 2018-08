“Será encontrada uma fórmula” legal para divulgação das subvenções vitalícias, diz PS

O PS garante que “será encontrada uma fórmula de assegurar” a divulgação da lista dos beneficiários das subvenções vitalícias, que foi suspensa pela Caixa Geral de Aposentações com a entrada em vigor do novo Regulamento Geral de Protecção de Dados (RGPD). Isso mesmo afirmou ao PÚBLICO o deputado Pedro Delgado Alves, coordenador do PS na comissão da transparência e membro da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos (CADA).

“Seja no âmbito dos trabalhos dos projectos de lei sobre o regime de protecção de dados, que estão em discussão na primeira comissão [Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias], seja no quadro da comissão da transparência, agora que o novo RGPD coloca a questão, haverá oportunidade de clarificar o regime e assegurar que se mantém a transparência neste domínio”, garantiu Pedro Delgado Alves.

O Jornal de Negócios noticia esta terça-feira que o Governo suspendeu a publicação e actualização da lista de titulares da subvenção mensal vitalícia - um direito de que gozam os políticos à luz de uma lei que entretanto foi revogada. Fonte do Ministério da Segurança Social citada pelo jornal afirma que o novo RGPD “apenas permite proceder à divulgação de dados pessoais nos casos em que a lei expressamente o permita ou quando o respectivo titular tenha prestado o seu consentimento prévio”. Mas afirma também que a decisão não foi tomada pelo Governo, mas pela própria Caixa Geral de Aposentações, uma entidade administrativa autónoma.

PUB

PUB

Na página da CGA, está publicada uma justificação para a suspensão que remete igualmente para “legislação específica que o preveja expressamente”. E é isso que o PS garante agora que irá acontecer. “Foi o actual Governo que assegurou a divulgação da lista, pelo que será encontrada uma fórmula de assegurar que se manterá o regime”, acrescenta ao PÚBLICO Delgado Alves.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O deputado refere-se ao facto de a lista ter começado a ser publicada em 2016 na sequência de uma decisão da CADA, em resposta a uma solicitação de uma jornalista, que se fundamentava “no cumprimento do dever de transparência do Estado no que respeita a rendimentos auferidos no exercício de funções públicas”. Essa decisão, anterior à entrada em vigor do RGPD, já então remetia para a necessidade de uma lei que enquadrasse essa divulgação.

“Sendo matéria reservada da Assembleia da República, numa ou noutra sede [comissão da transparência ou primeira comissão] encontraremos a melhor forma de acautelar” a publicitação da lista, acrescentou ainda Pedro Delgado Alves.

O PÚBLICO perguntou aos outros partidos que integram a comissão da transparência se poderiam apresentar um projecto de lei nesse sentido, mas até ao momento apenas recebeu uma resposta vaga do PSD, que remete a decisão para futuras reuniões do grupo parlamentar ou da direcção do partido.

PUB