O regulamento do concurso permite aos fotógrafos edições criativas e, graças a elas, a imagem vencedora do concurso internacional Underwater Photographer of the Year (Fotógrafo Subaquático do Ano) foi tirada fora de água. O autor, Rodney Bursiel, apanhou o momento em que uma cria de baleia saltava à superfície e criou a imagem vencedora invertendo a fotografia e dando a ilusão de que o animal estava debaixo de água.

A 14.ª edição deste concurso, organizado pela Scuba Diving Magazine, volta a premiar as melhores imagens subaquáticas (ou que pareçam, pelo menos), captadas no mar, rio, lagos ou piscinas. A ideia é pôr num frame a magia do desconhecido ou misterioso. Os critérios, explicam, são a beleza, criatividade e capacidade de inspirar das imagens e há várias categorias a concurso (grande angular, macro, conceptual e câmara compacta).

Nas vencedoras — escolhidas entre mais de 2100 concorrentes — há peixes, incluindo uma versão do Nemo, estrelas do mar, veículos abandonados, mergulhadores. E imagens manipuladas que juntam polvos a garrafas ou uma menina na piscina que parece olhar-se ao espelho. Vai um mergulho?