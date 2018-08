O bife escaldado

Como é que se diz a um estrangeiro que está com um escaldão? Custa ver ingleses transformados em lagostas a preparar-se para mais uma hora ao sol. Sente-se o dever de avisá-los, de protegê-los deste sol que não conhecem, que faz tanto mal.

A única vez que arranjei coragem - com um homem da minha idade - correu muito mal. Reagiu com humor - "You look like you could use your own advice, mate" - mas zangado, dizendo-me para não meter o nariz onde não era chamado.

A minha mãe que era destemida zangava-se com quem apanhasse com um escaldão, perguntando se queriam ter um cancro na pele ou era só descuido. Também reagiam mal mas era ela que encolhia os ombros e dizia que queria lá saber: "Suit yourself", faça como entender.

O individualismo inglês é muito forte. Uma vez dei-me ao trabalho de procurar outra inglesa mais ou menos com a mesma idade de uma mulher inglesa muito escaldada, pedindo-lhe que a avisasse. Resposta imediata: "Tell her yourself!"

Está quieto, pensei eu, reconfortado na minha calma cobardia.

Mas cada Verão volta a culpabilidade e o sentido do dever, por viver cá, ser meio-inglês e ter sofrido horrores por causa do sol.

Ponho-me a oferecer t-shirts? Ando com um espelho, pedindo-lhes para se verem? Finjo que sou dermatologista? Peço ao nadador-salvador que interceda, sabendo que tem mais que fazer?

Não se podia incumbir dessa tarefa os jovens de camisola verde com "Posso ajudar?" escrito nas costas? Estes detectores de escaldões até poderiam oferecer protectores solares.

