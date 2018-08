Sismo de magnitude 7.3 atinge costa norte da Venezuela

Um sismo de magnitude 7.3 na escala de Richter abalou a costa norte da Venezuela esta terça-feira, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Segundo testemunhas, o terramoto obrigou a evacuar vários edifícios em Caracas, escreve a agência noticiosa Associated Press.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) refere que o sismo teve magnitude 7 enquanto a Fundação Venezuelana de Investigações Sismológicas coloca a magnitude do abalo em 6,3. O sismo foi também sentido em Bogotá, capital da vizinha Colômbia.

PUB

O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico emitiu um aviso na sequência do terramoto. Devido à profundidade do epicentro, registado a 37 quilómetros da cidade de Yaguarapano, no nordeste da Venezuela, a mais de 500 quilómetros da capital, há a possibilidade de se verificarem pequenas ondas de tsunami ao longo da costa.

PUB

A agência EFE avança que não há informações sobre estragos ou vítimas.

PUB