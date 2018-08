Michael Cohen, ex-advogado de Trump, chega a acordo com Justiça norte-americana

O antigo advogado de Donald Trump, Michael Cohen, chegou a acordo com os procuradores federais do estado de Nova Iorque, nesta terça-feira. O conteúdo do acordo ainda não foi revelado — mas, avança o Washignton Post, Cohen prepara-se para se declarar culpado dos crimes de que estava acusado (fraude bancária, fuga aos impostos e violação das leis federais de campanha).

O acordo surge na sequência da investigação às actividades de Cohen — incluindo um negócio de licenças de táxi e os empréstimos contraídos, que somam mais de 20 milhões de dólares —, e os "acordos de silêncio" celebrados com várias mulheres que disseram ter mantido relações sexuais com o actual Presidente norte-americano, investigados pela possibilidade de violarem as leis federais da campanha.

Foi Michael Cohen quem, para encobrir uma suposta relação entre o Presidente norte-americano e a actriz de filmes pornográficos Stormy Daniels, admitiu, em Fevereiro, ter transferido 130 mil dólares (cerca de 105 mil euros) da sua conta pessoal para a da artista. Trump diz que nunca soube deste pagamento.

Outrora um seguidor fiel de Trump — Cohen chegou a dizer que levava um tiro pelo multimilionário —, o advogado afastou-se progressivamente do círculo de confiança do Presidente. Desde Abril, data do início das investigações, que coincidiu com uma busca do FBI aos escritórios, casa e quarto de hotel de Cohen, que a relação entre os dois começou a ficar fragilizada. E, ao divulgar as gravações que fez às escondidas de conversas com Trump sobre a compra dos direitos de divulgação de uma história sobre um caso extramatrimonial com uma modelo da Playboy, Cohen tomou a decisão definitiva de romper os laços com o seu cliente de longa data.

Pela proximidade a Trump, Cohen pode passar a ser uma peça fundamental para a investigação do procurador especial Robert Mueller às suspeitas de intervenção russa nas eleições presidenciais de 2016, que Trump ganhou. Por enquanto, ainda não é claro se Cohen concordou colaborar nessa investigação, escreve a ABC News, mas, nos últimos meses, o ex-advogado de Trump tem-se mostrado receptivo à ideia de colaborar com as autoridades.

