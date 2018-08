Governo italiano sabia da fragilidade da ponte de Génova há seis meses

O estado degradado da ponte Morandi, de 1182 metros de comprimento e 90 de altura — e cuja queda de um trecho a 14 de Agosto provocou a morte de 43 pessoas — não era desconhecido das entidades responsáveis pela sua manutenção. De acordo com a revista italiana L’Espresso, o Ministério dos Transportes italiano e direcção da empresa Autostrade per l’Italia, filial da Atlantia e responsável pela gestão da ponte Morandi conheciam os problemas de segurança da ponte.

O antigo executivo liderado por Matteo Renzi tinha sido informado há seis meses, quando ainda estava em funções, de que a corrosão dos pilares que sustentam a estrutura diminuíra em 20% a capacidade de resistência dos cabos metálicos que sustentavam o equilíbrio da estrutura. O estudo foi apresentado pela própria direcção da empresa Autostrade per l’Italia e apontava fragilidades no pilar 9, justamente aquele que colapsou. Os documentos entregues ao Governo italiano são citados e anexados pelo L’Espresso, um suplemento semanal do jornal La Repubblica.

A reunião entre o Ministério dos Transportes e da empresa Autostrade per l’Italia data de Fevereiro deste ano. A acta da reunião é assinada por Roberto Ferraza, o mesmo arquitecto que irá liderar as investigações ao colapso e por Antonio Brencich, professor na Faculdade de Engenharia da Universidade de Génova, que nos dias depois da queda da ponte, em várias entrevistas, falou na fragilidade da estrutura. No entanto, na acta citada, nenhum dos dois fez qualquer recomendação para garantir a segurança e aliviar a carga e a fadiga da construção.

PUB

PUB

Apesar de o relatório citar conclusões preocupantes, nem o ministério nem a empresa concessionária consideraram limitar o tráfego, desviar veículos pesados, reduzir de duas para uma pista por faixa de rodagem ou diminuir a velocidade, sublinha a publicação italiana.

Mais ainda, sabe-se agora que o arquitecto escolhido pelo actual ministro dos Transportes, Danilo Toninelli, para liderar a investigação à queda da ponte é o mesmo que assina a acta da reunião entre o anterior Governo e a equipa concessionária. Estas revelações questionam a atitude do Executivo, que atirou imediatamente a culpa para a empresa concessionária.

À data do acidente, Toninelli escreveu no seu Facebook que “os directores da Autostrade per l'Italia devem demitir-se antes de mais nada”.

Danilo Toninelli acusou a empresa de ter falhado no cumprimento das inspecções obrigatórias e na manutenção da ponte e que, por isso, terá de contribuir para a sua reconstrução. "Às empresas que gerem as nossas auto-estradas pagamos as portagens mais caras da Europa, enquanto elas pagam concessões a preços vergonhosos", disse Toninelli, no local do desastre.

Governo concentrado em multar Atlantia

Apesar das revelações, o Governo continua a trabalhar nas multas que podem ser aplicadas contra o grupo italiano Atlantia, responsável pela Autostrade per L’Italia, informou o primeiro-ministro Giuseppe Conte

PUB

Foto O vice-primeiro-ministro Luigi Di Maio, o primeiro-ministro Giuseppe Conte e o ministro do Interior, Matteo Salvini, apontam culpas à concessionária FLAVIO LO SCALZO/LUSA

“Este documento (com as multas) está na minha mala e tem viajado comigo nos últimos dias”, disse o primeiro-ministro numa entrevista ao Corriere della Sera. Para o primeiro-ministro os 500 milhões de euros oferecidos pelo grupo italiano soam a uma oferta “modesta”. “Podiam quadruplicar ou quintuplicar esse valor”, acrescentou. O Governo diz ainda que já recebeu propostas de outras empresas para reconstruir a ponte.

Esforço financeiro põe em risco metas europeias

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Esta segunda-feira, um dos responsáveis do Governo recusou avançar se o défice do próximo ano iria colocar em risco as metas europeias, como consequência da queda da ponte e os custos da sua reconstrução.

Os mercados financeiros temem que o esforço do novo Governo, formado pela coligação entre a Liga e o Movimento 5 Estrelas, aumente o défice.

A agência de notação financeira Moody anunciou também nesta segunda-feira que irá estender a sua avaliação até ao final de Outubro, não descartando a hipótese de baixar o rating da economia italiana, que actualmente se encontra no nível Baa2 ("risco de crédito moderado", o 9º lugar da escala de 21). A agência diz que precisa de mais tempo para “compreender o caminho fiscal e a agenda do país”. Já as concorrentes Fitch e S&P Global devem manter o rating de Itália.

PUB