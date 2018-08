Desperdício alimentar global pode aumentar um terço até 2030

O desperdício alimentar pode aumentar quase um terço até 2030, altura em que mais de dois mil milhões de toneladas de alimentos serão deitados ao lixo, disse um grupo de investigadores, nesta terça-feira, lançando o aviso: uma crise “perturbadora” pode estar à vista, alavancada pelo crescimento da população mundial e mudanças de hábitos nas nações em desenvolvimento.

As Nações Unidas lançaram o objectivo de cortar pela metade o desperdício de comida até 2030. Mas um estudo da consultora Boston Consulting Group concluiu que, se as tendências actuais se mantiverem, o desperdício alimentar irá aumentar até 2,1 mil milhões de toneladas por ano – uma quantidade de comida que custará quase 1,3 biliões de euros.

“Estamos a observar uma crise real em termos globais”, disse um dos autores do estudo, Esben Hegnsholt, à Thomson Reuters Foundation. “A quantidade de desperdício e as suas implicações sociais, económicas e ambientais são sérias, se não mudarmos de trajectória. Quando lutamos contra o desperdício, estamos a lutar contra a fome, pobreza e aquecimento global.”

Cerca de um terço da comida de todo o mundo é perdida ou deitada fora a cada ano. Actualmente, desperdiçamos 1,6 mil milhões de toneladas de comida por ano, o que nos custa cerca de um biliião de euros.

Muito do aumento de resíduos expectável relaciona-se com o aumento da população mundial. Mais gente resulta em mais desperdício, disse Hegnsholt, parceiro e director da consultora de gestão.

O lixo doméstico irá aumentar em países em desenvolvimento, acompanhando as mudanças no rendimento disponível, lê-se no relatório, que identificou cinco alterações principais que podem ajudar a poupar cerca de 700 mil milhões de dólares em comida perdida.

Entre as mudanças sugeridas inclui-se uma maior consciencialização entre consumidores, regulações mais fortes, maior eficiência na cadeia de distribuição e maior colaboração na cadeia de produção de comida.

Liz Goodwin, directora do programa de desperdício de comida no Instituto de Recursos Mundiais, disse que o relatório levanta questões sérias, mas que simplificou demais algumas soluções. “[Estas alterações] estão relacionadas com a forma como as nossas vidas mudaram e com o facto de a comida ser agora muito mais barata”, disse, citando o aumento da procura por conveniência e a falta de capacidades culinárias junto das gerações mais jovens.

Goodwin diz acreditar que as medidas para cortar no desperdício estão a surtir efeito, e que em termos globais se está a trabalhar para alcançar uma redução de 50% até 2030. Consumidores, negócios e reguladores terão de fazer a sua parte, acrescentou.

“Precisamos de uma mudança nas nossas atitudes face ao desperdício alimentar. Acho que temos de chegar a um ponto onde já não é aceitável deitar comida no lixo”, disse.

