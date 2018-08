PAOK castigou a falta de eficácia do Benfica

O Benfica pagou caro pela falta de eficácia na primeira mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões e não foi além do empate (1-1) na recepção ao PAOK. Numa partida que durante largos períodos foi dominada pelos “encarnados”, Pizzi inaugurou o marcador antes do intervalo, de penálti. Mas, na altura em que a equipa de Rui Vitória baixou de intensidade, os gregos responderam por Warda. E uma eliminatória que podia ter ficado praticamente resolvida com uma goleada manteve-se em aberto. É uma preocupação adicional para o treinador do Benfica, sendo que, já no sábado, há derby contra o Sporting, a contar para a terceira jornada da I Liga.

O cartão-de-visita europeu do PAOK esta época era suficiente para colocar o Benfica de sobreaviso. Tendo afastado Basileia e Spartak Moscovo para chegar a este play-off, e sem qualquer derrota, os gregos começaram por entregar o domínio do encontro à equipa de Rui Vitória. Porém, quando detectaram o mínimo indício de relaxamento nos “encarnados”, castigaram-nos: a estocada foi desferida por Warda, na recarga a um primeiro cabeceamento de Varela que acertou na trave da baliza de Vlachodimos.

Rui Vitória viu-se impedido de repetir o “onze” que no sábado vencera o Boavista (0-2), dada a indisponibilidade de Salvio – o argentino nem sequer esteve no banco de suplentes, após ter apresentado queixas durante o treino da manhã desta terça-feira. Por precaução, quem sabe a pensar já no derby, o técnico deixou-o de fora da partida frente ao PAOK. No seu lugar surgiu Zivkovic, titular pela primeira vez na presente temporada. A equipa não se ressentiu da mudança e demorou cinco minutos a ameaçar a baliza grega: após lançamento longo de Pizzi, Ferreyra tocou a bola para Gedson, que a introduziu na baliza de Paschalakis – só que o jovem do Benfica estava adiantado e o lance foi invalidado.

Com Vlachodimos como espectador privilegiado, a primeira parte teve sentido único. O Benfica demorou 20 minutos a acertar as coisas a meio-campo, e quando tudo encaixou tornou-se sufocante para o PAOK. Pizzi esteve em destaque na melhor fase dos “encarnados”, mas a eficácia deixou muito a desejar: sem qualquer pressão, rematou milímetros ao lado após assistência primorosa de Cervi (23’); de fora da área, rematou em jeito e ainda fez a bola embater na trave da baliza grega (27’); passou por um defesa e disparou, mas Paschalakis defendeu (28’); a corresponder de cabeça a um cruzamento de André Almeida, voltou a fazer a bola sair milimetricamente ao lado (29’).

Positivo/Negativo Positivo Pizzi É verdade que não teve a eficácia de outras noites, mas marcou o seu quinto golo em quatro jogos.

Positivo Warda Foi o primeiro a ser lançado na partida por Razvan Lucescu e uma aposta ganha do técnico romeno.

Positivo Paschalakis O PAOK pode agradecer-lhe por o resultado não se ter avolumado. Fez várias boas intervenções para manter a sua equipa com vida na eliminatória. Negativo Ferreyra Teve várias ocasiões para marcar mas o remate nunca saiu da melhor maneira. Um “matador” não pode perdoar.

Gedson esteve perto do golo aos 33’, mas Paschalakis correspondeu com uma defesa apertada ao tiro potente do jovem futebolista, e à segunda agarrou a bola. O Benfica tinha o PAOK nas cordas, mas não mostrava capacidade para atirar o adversário ao tapete.

As bancadas da Luz desesperavam com as ocasiões desperdiçadas, mas mesmo antes do intervalo houve a hipótese de redenção. Milorad Mazic considerou falta sobre Gedson, tocado por trás por Maurício, e no penálti correspondente Pizzi deu vantagem ao Benfica – e, com o seu quinto golo nos últimos quatro jogos, colocou alguma justiça no marcador.

Moralizados, os “encarnados” entraram a todo o gás na segunda parte, dispostos a aproveitar melhor as oportunidades e a fechar as contas do jogo. Mas Paschalakis mostrou-se um gigante na baliza do PAOK, contrariando todas as tentativas e mais alguma. Travou um bom remate de Ferreyra (50’), outro excelente de Grimaldo (56’) e ainda um de Gedson (66’).

Vlachodimos continuava a ter pouco trabalho, mas mal imaginava o público da Luz o que aí vinha. Sem qualquer remate enquadrado com a baliza do Benfica até aos 75’, o PAOK conquistou uma falta no lado direito aos 76’ e daí nasceu o empate. A bola foi colocada na área para um primeiro cabeceamento de Varela que acertou com estrondo na trave, mas o ressalto sobrou para Warda, que de pronto, de pé esquerdo, fuzilou a baliza “encarnada”.

Ligava-se o modo “desespero de causa” no Benfica. Rui Vitória lançou Seferovic e João Félix na partida e os “encarnados” tornaram a rondar a baliza grega. O jovem português foi aquele que teve maior impacto, primeiro com um grande passe a descobrir Ferreyra em excelente posição (aos 86’, mas o remate do argentino foi travado por Paschalakis). E, já no período de compensação, a assumir ele próprio o remate, de fora da área, mas a fazer a bola passar muito perto do poste.

Ninguém ganhou ou perdeu a eliminatória na Luz. Mas o Benfica vai à Grécia a saber que está obrigado a fazer golos para alcançar o objectivo de marcar presença na fase de grupos da Liga dos Campeões pela nona época consecutiva. Antes disso, porém, há um sempre escaldante derby de Lisboa para disputar.

