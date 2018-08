Farfetch avança com entrada em bolsa

A Farfetch – uma empresa britânica de venda online artigos de moda que tem boa parte das operações em Portugal – vai avançar com uma já muito antecipada entrada em bolsa.

A empresa entregou nesta segunda-feira a documentação inicial junto do regulador de mercados dos EUA, tendo escolhido ser cotada na Bolsa de Nova Iorque. O documento não especifica quantas acções serão vendidas, nem a que preço. Também não é indicada uma data para a operação.

A Farfetch foi fundada em 2007 pelo português José Neves e é considerada um “unicórnio” – uma startup cuja valorização obtida pelo investimento já conseguido ultrapassa os mil milhões de dólares. Desde a criação, angariou 702 milhões de dólares em investimento, segundo a base de dados Crunchbase.

A empresa opera um mercado online para marcas de luxo, permitindo aos utilizadores fazerem compras de várias marcas na mesma plataforma. Os números agora revelados mostram um crescimento significativo nos últimos anos.

No final do ano passado, a Farfetch tinha de 936 mil clientes (pessoas que tinham feito pelo menos uma compra nos 12 meses anteriores), o que significou um aumento de 44% em relação a 2016 (naquele ano, a subida tinha sido de 57%).

As receitas foram de 386 milhões de dólares (338 milhões de euros ao câmbio actual) em 2017, uma subida de 60% (no ano anterior tinham crescido 70%). A empresa terminou 2017 com um prejuízo de 112 milhões de dólares (98 milhões de euros).

A especulação em torno de uma entrada em bolsa tem alimentado notícias nos anos recentes. José Neves já tinha afirmado que este seria um passo lógico para a empresa.

A Farfetch tem estado em expansão. Em Fevereiro, fez uma aliança com o grupo Chalhoub, um dos maiores retalhistas de artigos de luxo no Médio Oriente. No ano passado, tinha conseguido investimento do chinês JD.com, um dos gigantes das vendas online naquele país. Em 2015 tinha comprado a icónica boutique londrina Browns e tem vindo a desenvolver tecnologia para transformar a experiência de compra também em lojas físicas.

Entre os bancos a apoiar a operação de entrada em bolsa estão o Goldman Sachs, o JP Morgan, o Credit Suisse Securities, o Deutsche Bank Securities e o Wells Fargo Securities.

