Há pelo menos duas empresas a operar serviços low cost de estacionamento no Aeroporto de Lisboa que podem estar a incorrer de prática enganosa: são a Lisboa Parque e a AirPark. É que, apesar de publicitarem estacionamento em parque coberto com videovigilância, ambas as empresas estacionam o carro dos clientes na Avenida Almirante Gago Coutinho, avança a TVI.

A informação constante no site das empresas é a de que prestam um serviço de “estacionamento low cost”, em parque coberto com vigilância 24 horas, e serviço de valet parking, isto é, vão buscar e entregar o carro aos terminais do aeroporto Humberto Delgado onde estiverem os clientes. A tarifa diária é de cinco euros.

Mas, constatou a TVI, os automóveis deixados com a empresa não vão para um parque coberto — são, antes, estacionados na Avenida Almirante Gago Coutinho, entre o Areeiro e a Rotunda do Relógio, onde o estacionamento é grátis ao longo de dois quilómetros e meio.

Ao não cumprirem com o prometido, os consumidores que se sentirem defraudados podem apresentar uma “denúncia pela questão da publicidade” junto da DECO e outra pela questão da “prática enganosa” junto da ASAE, explica a jurista da DECO, Catarina Gouveia, em declarações à TVI. “O contrato é para que fique exclusivamente em parque coberto com videovigilância. Estas condições são para todo o momento contratual”, completa.

Contactados pela TVI, os responsáveis pelas empresas em causa não quiseram comentar.

