Casal desaparecido no domingo no Gerês foi resgatado de helicóptero

O casal que tinha sido dado como desaparecido no domingo, cerca das 16h30, no Parque Nacional da Peneda Gerês foi resgatado nesta segunda-feira de manhã por um helicóptero da Força Aérea, disse à Lusa fonte do CDOS de Braga.

Segundo a fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Braga, as duas pessoas, um homem de nacionalidade portuguesa e uma mulher de nacionalidade inglesa, foram localizadas ainda no domingo à noite, mas devido às dificuldades nos acessos, ao cansaço físico e algumas escoriações foi decidido permanecerem no local durante a noite, acompanhados por bombeiros e elementos do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da GNR.

Nesta segunda-feira, ao início da manhã, foram resgatados e transportados para o Hospital de Braga.

No domingo, fonte da Protecção Civil disse à Lusa que o casal "saiu para passear e não conseguiu regressar", acrescentando que embora contactáveis os dois tiveram dificuldades em explicar onde estavam.

