Galamba critica vídeo de Centeno sobre a Grécia: "É lamentável"

O ministro das Finanças, Mário Centeno, na qualidade de presidente do Eurogrupo, publicou esta segunda-feira de manhã um vídeo em que fala da saída da Grécia do programa de ajustamento. Mas as palavras do responsável das Finanças não caíram bem dentro do próprio partido do Governo. Quem o fez saber foi João Galamba que reagiu, na sua página de Twitter, escrevendo que se trata de "um vídeo lamentável que apaga o desastre que foi o programa de ajustamento grego e branqueia todo o comportamento das instituições europeias".

Um vídeo lamentável que apaga o desastre que foi o programa de ajustamento grego e branqueia todo o comportamento das instituições europeias. https://t.co/IXaamXfRaD — Joao Galamba (@Joaogalamba) 20 de agosto de 2018

Ao PÚBLICO, o deputado socialista diz que "não gostou" de ver Mário Centeno a fazer aquele papel. "Acho que é um vídeo de propaganda, lamentável que ignora a realidade do que aconteceu e como Varoufakis disse, parecia um vídeo coreano. Não anda longe da verdade", começa por dizer.

Para o socialista, numa altura em que se combatem o crescimento de movimentos de extrema-direita na Europa, este tipo de discurso é preocupante. "Há um consenso à esquerda e à direita que o programa grego foi um desastre e no final desse programa, e o que se exigia era que as instituições europeias, desde a Comissão Europeia ao Eurogrupo, aprendessem com a experiência grega", diz. "Se queremos combater o populismo e a extrema-direita, este tipo de vídeos são o oposto do que a Europa precisa", conclui.

Mas poderia Mário Centeno recusar fazer o vídeo? Para Galamba este é um vídeo "das instituições europeias" e não de Mário Centeno por si. Mas "obviamente que não gosto de ver o ministro das finanças português fazer aquele papel".

Galamba não foi o único a criticar as palavras de Centeno. No vídeo, o presidente do Eurogrupo disse que foram cometidos erros, mas que se aprendeu com eles. Além disso, fez um balanço do que diz ser a situação actual daquele país. "Hoje, o crescimento económico melhorou, estão a ser criados novos postos de trabalho, regista-se um excedente orçamental e comercial e a economia foi reformada e modernizada", afirma o ministro das Finanças, admitindo que "estes benefícios ainda não são sentidos em todos os quadrantes da população", mas garantindo que, "gradualmente, serão".

#Greece is now in a position where it can enjoy the full extent of €A membership, abiding by same rules as every other #euro country. In that sense, Greece today returns to normal. So welcome back. Video-statement: https://t.co/W4tiHtPgzO pic.twitter.com/6HGBo735dg — Mário Centeno (@mariofcenteno) 20 de agosto de 2018

Além de Galamba, também o bloquista José Gusmão classificou o vídeo de "ridículo".

Um vídeo ridículo para quem tem alguma noção do que aconteceu na Grécia, insultuoso para os gregos e esclarecedor para os portugueses. Ainda alguém tem dúvidas sobre se o governo ganhou um representante no Eurogrupo ou vice-versa? https://t.co/TYNkRARfoC — José Gusmão (@joseggusmao) 20 de agosto de 2018

As primeiras críticas a aparecer foram mesmo do ex-ministro das Finanças da Grécia, Yanis Varoufakis, que considerou o vídeo como parecendo propaganda norte-coreana.

The EU Commission adding insult to Greece's unbearable misery with a video of North Korean propaganda machine aesthetics/ immorality — Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) 20 de agosto de 2018

