Sozinhos no meio da multidão que encheu o recinto do Vodafone Paredes de Coura, alguns festivaleiros quase podiam jurar estar sob efeito de alucinogénicos. Mas não. O mundo girou ao contrário apenas por breves segundos após o directo com o P3. Quem disse que o tempo não volta para trás? Basta andar ao contrário, ensinar o caminho a quem filma, e depois pôr tudo do avesso. Uma outra viagem pelos limites do festival ao som the Fleet Foxes. Para repetir em 2019.