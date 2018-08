Contrariaram o ditado e tornaram-se, mais uma vez, inesquecíveis. Os Arcade Fire voltaram na madrugada deste domingo à praia fluvial do Taboão, aonde já tinham sido muito felizes, em 2005, e acabaram por protagonizar o ponto alto dos quatro dias do 26.º Vodafone Paredes de Coura — que o digam as 27 mil pessoas que o testemunharam. E este vídeo que ajuda a ilustrar toda a euforia. Como escreve André Vieira no PÚBLICO, "na memória colectiva do festival esta é a história mais bela de todas e a que dura há mais tempo, inabalável, e agora com votos renovados". Fez-se História, portanto. De amor.

