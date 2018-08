Homem abatido quando tentou atacar esquadra da polícia na Catalunha

Um homem foi abatido esta segunda-feira de madrugada quando tentou atacar um posto de polícia no município de Cornellà, na Catalunha.

“Um homem com uma arma branca entrou esta manhã no posto de Cornellà com o objectivo de atacar os agentes”, descreve-se num tweet publicado pelos Mossos d’Esquadra, a Polícia da Catalunha. “O agressor foi abatido. Os factos sucederam pouco antes das 6h da manhã [pouco antes das 5h da manhã, hora de Lisboa].”

Apesar das autoridades oficiais não terem dado mais informação, segundo a agência Reuters, o canal público espanhol RTVE disse que o atacante tinha 29 anos, era um argelino residente no município com documento de identidade e foi morto com uma arma de fogo.

O jornal espanhol El País refere que quando entrou na esquadra o homem gritou “Alá é grande!”.

