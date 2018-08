“A vítima?”, pergunta o comandante dos bombeiros. “Está ali”, respondem-lhe. Um homem atira-se prontamente ao mar, nada uns bons 30 metros e ali fica, à espera que o vão “salvar”. No areal, os banhistas concentram-se à volta de um aparelho preto com cerca de um metro de diâmetro e várias hélices, a atracção do dia, o motivo pelo qual andam pessoas de calças e camisa na praia de Santo Amaro de Oeiras às onze da manhã.

Trata-se de um drone salva-vidas que os Bombeiros Voluntários de Paço de Arcos compraram com dinheiro da Câmara Municipal de Oeiras. Santo Amaro é a primeira praia do país a ter um equipamento deste género, que, segundo a autarquia, permite resgatar náufragos com mais rapidez e segurança.

PUB

Enquanto a “vítima” se afoga lá ao fundo, na baía calma em que as águas do Tejo se encontram com as do Atlântico, o comandante dos bombeiros ordena o arranque da operação. As hélices da máquina põem-se a rodar freneticamente, parece um batalhão de mil abelhas, o objecto voador eleva-se no ar ao som de uma sirene e, pairando sobre os circunstantes, vem de lá uma voz: “Praia Segura, um projecto da Câmara Municipal de Oeiras”.

PUB

Feito o anúncio, o bicho lá segue para o mar. Ao aproximar-se do homem em apuros, larga um pacote amarelo fluorescente, que ao tocar na água insufla em poucos segundos e revela-se uma bóia para o “náufrago” se apoiar. Entretanto, um nadador-salvador já se fez à água e dirige-se para o local. Isto “permite que o nadador-salvador chegue mais tranquilo e que a pessoa fique também mais calma”, congratula-se Isaltino Morais, que assiste à cena rodeado de munícipes em férias. Quando o drone regressa e pousa num pequeno tapete disposto sobre a areia, irrompe uma primeira salva de palmas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A segunda ouvir-se-á pouco depois, quando o drone mostrar uma outra característica: a de transmitir mensagens aos banhistas através de um altifalante. Ricardo Ribeiro, o comandante dos bombeiros de Paço de Arcos, dá alguns exemplos para toda a praia ouvir. “Proteja-se do sol. Ponha protector solar. Cumpra as regras de segurança”, diz. E termina com o já conhecido anúncio de que o projecto tem o apoio da autarquia, que repete várias vezes.

O drone “tem uma série de características muito evoluídas”, diz o responsável da corporação, já findo o salvamento. “Atinge uma velocidade até 55 km/h, consegue carregar objectos com um peso até sete quilos”, explica Ricardo Ribeiro. A bóia auto-insuflável que vimos em acção tem capacidade para quatro náufragos. “Isto permite fazer socorros com muito mais segurança para o nadador-salvador”, sublinha. Isaltino Morais admite que, a princípio, desconfiou que o aparelho fosse útil. Agora diz que o investimento, a rondar os 4500 euros, “vale a pena” e que, não tarda, “por esse país fora” haverá municípios a comprar drones para as suas praias.

PUB

Para os bombeiros de Paço de Arcos, donos da máquina voadora, “o projecto não termina aqui”, diz Ricardo Ribeiro. Para uma fase posterior está prevista a compra de uma câmara térmica para pôr o drone a ajudar no combate a incêndios, por exemplo. “Se tivermos um incêndio em altura, num prédio, e as vítimas estiverem inacessíveis nos últimos andares, ele tem condições para lhes levar garrafas de água, máscaras de oxigénio ou estojos de primeiros socorros”, acrescentou.

PUB