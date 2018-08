Volkswagen chama 700.000 Tiguan e Touran para revisão

A companhia fabricante de automóveis alemã Volkswagen (VW) anunciou hoje que vai pedir uma revisão a cerca de 700.000 veículos dos modelos Tiguan e Touran.

Isto porque o painel de luz do tecto pode provocar curto circuitos em caso de humidade, explicou a marca alemã. Um curto circuito no painel de luz pode provocar danos no tecto e, em caso extremo, poderá levar a que o veículo fique completamente queimado, adianta a publicação especializada Kfz-Betrieb, citando fontes da empresa.

Só na Alemanha serão afectados por esta chamada cerca de 50.000 automóveis.

Segundo a VW - cuja produção na unidade Autoeuropa, em Palmela, está sobretudo concentrada no modelo T-Roc - o problema afecta os veículos da nova geração que foram produzidos até ao passado dia 5 de Julho.

A Volkswagen está a desenvolver uma solução para o problema que, de acordo com um porta-voz, poderá disponibilizar em breve.

Apesar do problema, a VW considera que os clientes podem continuar a utilizar o seu automóvel se fizerem as reparações necessárias. No entanto, caso apareçam manchas no tecto, a marca recomenda a ida à oficina mais próxima.

O primeiro sinal de que se pode produzir um curto circuito é o painel de luz deixar de funcionar, o que pode indicar que a humidade afectou o sistema eléctrico.

