Toys “R” Us ibérica comprada por investidores portugueses

A operação da retalhista de brinquedos Toys “R” Us em Portugal e Espanha, que detém 61 lojas e emprega 1.300 colaboradores, passou para as mãos de uma parceria portuguesa, anunciaram esta segunda-feira, 20 de Agosto, os compradores em comunicado.

A “Toys “R” Us Iberia foi adquirida por uma sociedade portuguesa, a Green Swan”, avançou fonte oficial dos compradores em nota às redacções. A Green Swan, acrescenta a mesma nota, é detida em 60% por Paulo Andrez e em 40% pela equipa de gestão da subsidiária ibérica do grupo norte-americano.

De acordo com a comunicação, “a actual equipa de gestão mantém-se na liderança” e Paulo Sousa Marques, que já era director da retalhista em Portugal há mais de duas “é o novo presidente executivo” da empresa.

Não é adiantado o valor do negócio pelo qual a operação ibérica foi adquirida.

Especialista na área de empreendedorismo, Paulo Andrez é um “business angel”, foi fundador e é administrador da DNA Cascais, agência de apoio à criação de empresas. Foi presidente da Federação Nacional de Associação de Business Angels e da europeia EBAN - European Business Angels Network. No perfil do investir na rede social profissional LinkedIn, Paulo Andrez exerce, desde Agosto de 2018, “as funções de presidente e accionista da Toys R Us Iberia Holdings, com 60 lojas em Portugal e Espanha e 1300 empregados”.

Para os compradores “este processo garante a continuidade do negócio da Toys “R” Us em Espanha e Portugal, mantendo-se em funcionamento todas as lojas” – está inclusive prevista a abertura de uma nova, em Madrid, em Setembro - e “garantindo a manutenção dos postos de trabalho”.

Reconhecem contudo “alguma incerteza, derivada do encerramento do negócio em mercados como os Estados Unidos e Reino Unido” no passado recente, mas consideram que “este processo, que contou com o apoio do grupo Toys “R” Us e dos stakeholders da Toys “R” Us Ibéria, afirma a sustentabilidade do negócio em Espanha e Portugal”.

Já do lado vendedor, e citado na nota enviada esta tarde às redacções, Jean Charretteur, até agora director-geral da retalhista de brinquedos para a França, Espanha e Portugal, defende que “este acordo é consequência do processo desenvolvido pela empresa desde Março, que tinha como objectivo encontrar um investidor que trouxesse os recursos e ambição para assegurar, em linha com a implementação do plano de negócios, a viabilidade da Toys “R” Us em Espanha e Portugal”.

