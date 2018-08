CP admite "parcerias estratégicas” com Espanha quando mercado for liberalizado

O presidente da CP, Carlos Nogueira, admitiu hoje "parcerias estratégicas com a Renfe [operadora ferroviária espanhola]", no âmbito da liberalização do mercado ferroviário, em 2019, que obrigará a "ser-se mais competente".

Em declarações aos jornalistas, após uma visita à oficina da EMEF - Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário, em Lisboa, o responsável notou que a liberalização do mercado "é já amanhã", a 1 de Janeiro de 2019, e só "quem tem bons argumentos, quem é competente, quem tem boa performance e condições de gestão singrará no mercado".

O Governo "não pode fazer grande coisa, não pode proteger o sector, a DGcom não deixa [direcção de concorrência da União Europeia]", pelo que a CP "tem que fazer o seu melhor", disse o presidente da CP, enumerando "parcerias estratégicas com a Renfe, ter melhor material circulante, ter pessoal motivado e focado e alinhado". "Temos que ser mais competentes", sublinhou

O gestor garantiu ainda que a "CP habilitou na altura própria o Governo, o accionista, com o quadro, com o 'framework' para que decida como vai tratar o incumbente CP" quando o mercado ficar aberto, ao abrigo das regras europeias.

Mais 3,5 milhões em alugueres

A CP poderá gastar até 3,5 milhões de euros nos novos alugueres de seis a 10 comboios à operadora espanhola Renfe, à qual é pago actualmente sete milhões de euros por ano por 20 composições.

Carlos Nogueira recordou que a transportadora paga actualmente sete milhões por ano aos espanhóis por 20 unidades, alugadas ao preço de 350 mil euros cada.

Citando informações dadas pelo secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme W. d'Oliveira Martins, no local, Carlos Nogueira indicava a base de preços para o "reforço do aluguer entre seis e 10 composições" e tendo em conta os actuais 350 mil euros por unidade "durante o tempo que for necessário para as novas composições, no âmbito do concurso internacional que irá ser aberto". Assim, e mantendo-se estes valores, o aluguer de um máximo de 10 comboios poderá totalizar 3,5 milhões de euros.

O presidente da CP comentou ainda a necessidade de cumprir aspectos burocráticos dos processos, assim como a "carteira muito robusta" de encomendas dos fabricantes de comboios, pelo que a "CP vai entrar na fila". "Daqui a três ou mais anos temos comboios [novos]", acrescentou.

Durante esse período "importa reforçar o aluguer, que tem de ser com Espanha, que tem bitola [distância entre carris] ibérica" e é o único país que disponibiliza comboios a 'diesel', já que "cerca de um terço da infraestrutura" portuguesa está por electrificar, referiu ainda.

O responsável sublinhou a importância de reforçar a componente da manutenção e reparação dada a vetustez do material circulante".

"Temos material diesel, temos composições a fazer serviço com 62 anos e temos o nosso diesel restante com 50 e poucos anos. É muito tempo e exige uma manutenção permanente e contínua", notou ainda o responsável, afirmando que os "problemas não são de hoje".

O aluguer à operadora espanhola Renfe será acomodado pelo orçamento do grupo CP, que tem previstos 42 milhões de euros para investimento e manutenção de comboios este ano. Os contratos de aluguer deverão durar entre dois a três anos.

Governo assinala "desinvestimento no grupo CP" no passado

Presente na visita desta manhã, o secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme W. d'Oliveira Martins, assinalou o "desinvestimento no grupo CP" no passado, com a redução em cerca de um terço de trabalhadores entre 2010 e 2015.

O governante previu que os efeitos da contratação de 102 trabalhadores para a EMEF -- Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário surjam em Outubro e afirmou que as decisões no sector ferroviário reflectem os "anos anteriores de desinvestimento, nomeadamente de 2015 para trás".

"Basta ver em termos de recursos humanos, entre 2010 e 2015 os recursos humanos foram reduzidos em cerca de um terço. De 1.487 trabalhadores em 2010, em 2015 tínhamos 949 ao serviço", assinalou aos jornalistas, depois de uma visita a uma oficina da EMEF, em Lisboa.

Garantindo que o transporte ferroviário é uma "prioridade" para o executivo, o governante enumerou as intervenções nas infraestruturas, que decorrem ao abrigo do programa Ferrovia 2020, assim como o aluguer do material circulante, cujos primeiros comboios a 'diesel' deverão chegar "no início do próximo ano".

Está ainda a ser preparado o caderno de encargos para o lançamento do concurso para compra de novos comboios, que "será lançado nos próximos meses", acrescentou o secretário de Estado, recordando que as últimas aquisições datam de 2002 para os suburbanos do Porto.

Sobre a reposição de horários, Guilherme W. d'Oliveira Martins referiu que na linha de Cascais acontecerá em Setembro, enquanto na linha de Sintra o calendário aponta para Outubro e no Oeste para Novembro. As alterações são justificadas com necessidades e manutenções de material circulante.

EMEF terá unidades autónomas com Medway e Metro do Porto

A EMEF, detida em 100% pela CP, vai criar unidades autónomas com parceiros como o grupo Medway, antiga CP Carga, e Metro do Porto, anunciou hoje o presidente da CP-Comboios de Portugal, Carlos Nogueira.

"Não é partir coisa nenhuma, é criar unidades autónomas, com parceiros, como estamos a fazer com a Medway, do grupo MSC" e também com o Metro do Porto, garantiu o responsável, recordando que se está a seguir o modelo de ACE - Agrupamentos Complementares de Empresas, aprovado pelo Governo.

Este modelo visa "salvaguardar os clientes [da EMEF], manter postos de trabalho e manter a sustentabilidade da EMEF (...) Não se vai partir coisa nenhuma, não há postos de trabalho ameaçados. Há uma atitude responsável, assente num racional de gestão bem pensado, bem reflectido e que terá efeitos muito positivos a todos os níveis", segundo o dirigente.

Carlos Nogueira comentou que as novas 102 contratações para a EMEF dá um "efectivo incremento à capacidade de reparação, que tem de ser tempestiva para que os comboios possam circular".

O responsável assinalou, porém, que "não se estalam os dedos e entram pela EMEF dentro" as novas contratações.

"É preciso recrutar, seleccionar, admitir e formar 'on job'", já que o país não dispõe de mão-de-obra especializada, além de a empresa estar a registar muitas saídas de trabalhadores, ao abrigo das longas carreiras contributivas, explicou ainda o presidente, referindo que a falta de competitividade em termos de salários também não traz trabalhadores do sector privado à EMEF.

"Não se trata de qualquer lamúria, é assim que as coisas são", rematou Carlos Nogueira, que referiu que estas situações são comunicadas ao accionista, que "é quem manda nas empresas e as administrações seguem orientações estratégicas do accionista".

O accionista também "é quem nomeia e quem destitui as administrações", acrescentou o dirigente, garantindo que "até agora não têm faltado meios nem financeiros, nem humanos". "Os problemas são apresentados e são resolvidos", assegurou.

À CP compete cumprir o objectivo de "assegurar a mobilidade dos passageiros em condições de segurança, que é um activo fundamental deste negócio".

Após uma visita a uma oficina da EMEF, o dirigente notou também ser "inevitável mexer em horários, quando não se tem material circulante" e que as empresas têm de ajustar o modelo de exploração.

"A manta é curta e milagres ainda não sabemos fazer na CP. Impossíveis vamos fazendo", concluiu.

