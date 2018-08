Gouveia razoável no regresso e Gaspar com domingo infeliz

Depois de duas semanas sem competir, em que se jogaram o WGC-Bridgestone Invitational e o US PGA Championship, Ricardo Melo Goouveia voltou na última quinta-feira às pistas do European Tour, para o Nordea Masters na Suécia, prova de 1,5 milhões de euros de prize-money que se jogou até ontem no Par 70 do Hills Golf Club, em Gotemburgo.

Com um 68 a abrir, o português iniciou o torneio nos 29.ºs e no dia seguinte fez 70 para passar o cut – que se fixou nas 140 (Par) e deixou em prova 74 dos 147 participantes iniciais – nos 34.ºs, com 138 (-2). As esperanças de um fim-de-semana para subir na tabela desvaneceram-se com um 73 no sábado e consequente queda para os 53.ºs.

A fechar, no entanto, entregou um cartão com 69, para terminar com uma subida de 11 lugares, nos 42.ºs, com 280 (Par), o que lhe valeu um prémio de €7.050. Na Race to Dubai, Gouveia ocupa o 131.º lugar com 224.767 pontos, numa tabela liderada pelo italiano Francesco Molinari, vencedor em Julho do Open Championship, com 4,635,909 pontos.

Segue-se já a partir de quinta-feira o D+D Real Czech Masters, em Praga, com €1 milhão de prize-money.

O Nordea Masters foi ganho pelo inglês Paul Waring (66-63-69-68), que bateu no primeiro buraco do play-off (no 18), com um 5 (Par), o sul-africano Thomas Aiken (66-65-67-68), depois ambos terem terminado empatados no topo com 266 (-14). O alemão Maximilian Kieffer foi terceiro com 267.

Para Waring, foi a primeira vitória no European Tour na sua sétima participação no Nordea Masters (e no seu torneio número 200 no circuito), sucedendo na lista dos vencedores do torneio ao italiano Renato Paratore.

No Open da Irlanda do Norte, do Challenge Tour, Miguel Gaspar foi o único dos portugueses presentes na fase final – e teve um fim-de-semana parecido com o de Gouveia, ou seja, não tirou dele o devido partido.

No Par 71 do Galgorm Golf Club, em Ballymena, Gaspar começou nos 16.ºs com uma volta inaugural de 68 (-3) e na sexta-feira marcou 69 para passar o cut com distinção, nos 15.ºs., com 137 (-5). Depois, 71-76 para finalizar nos 62.ºs, com 284 (Par). O vencedor foi o escocês Callum Hill com 265 (66-67-68-64), 19 abaixo do Par, seguido à distância mínima do compatriota Scott Henry e do galês Stuart Manley.

Ricardo Santos e João Carlota foram os outros dois portugueses na Irlanda do Norte, não tendo passado o cut.

