Feirense agrava início de época do V. Guimarães

O V. Guimarães, que já foi afastado da actual edição da Taça da Liga, está a viver um arranque difícil no campeonato. Depois da derrota no Estádio da Luz, os vimaranenses perderam desta vez em casa, diante do Feirense (0-1), e ainda não pontuaram na prova.

O golo que decidiu o encontro foi apontado aos 88', por um jogador que já passou pelo Estádio D. Afonso Henriques. Fábio Sturgeon foi desarmado num primeiro momento por Tyler Boyd, dentro da área minhota, mas na sequência da jogada Babanco voltou a colocar a bola no extremo, que aproveitou a posição privilegiada para rematar para as redes.

PUB

Já o Feirense juntou-se aos líderes da classificação, com os mesmos seis pontos do três "grandes", e é o único clube da Liga que pode orgulhar-se de ainda não ter sofrido golos.

PUB

PUB