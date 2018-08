Elias abre Open dos EUA

Gastão Elias será o único representante do ténis português presente no qualifying do Open dos EUA, o último torneio do Grand Slam da época, que terá início no próximo dia 27 de Agosto. O tenista português, actual 147.º no ranking mundial, é um dos 128 candidatos aos 16 lugares destinados aos apurados da fase de qualificação que começa esta terça-feira em Nova Iorque e distribui cerca de 2,6 milhões de euros em prémios monetários para as provas masculinas e femininas.

O total de prémios monetários do Open dos EUA é o maior de sempre atribuído num torneio de ténis, ultrapassando os 46 milhões de euros – mais 5% do que em 2017. Os vencedores de singulares receberão 3,3 milhões de euros cada.

Já Pedro Sousa, 115.º no ranking mundial, também tinha entrada na fase de qualificação do Open dos EUA, mas preferiu parar para recuperar após três semanas consecutivas de competição no Challenger Tour, no qual venceu 11 dos 13 encontros disputados e conquistou mais um título, que o deixou muito perto de entrar no top 100. Para alcançar esse objectivo prioritário, o segundo melhor português na tabela ATP vai, nas próximas duas semanas, disputar os challengers de Como e Sevilha.

No único torneio do ATP Tour que se realiza esta semana, João Sousa (67.º) foi eliminado na ronda inaugural, diante do italiano Andreas Seppi (50.º). O número um português não conseguiu aproveitar nenhum dos três break-points de que dispôs e, ao fim de 1h23m, Seppi encerrou o encontro, com os parciais de 7-5, 6-4.

“No primeiro set, estive muito perto de vencer, mas ele conseguiu ser superior na parte final e no segundo set, após um break cedo, conseguiu manter o serviço. As coisas não têm corrido muito bem e a confiança não está ao mais alto nível, mas há que aceitar e continuar a trabalhar e preparar o último Grand Slam da temporada”, afirmou o vimaranense, após a sétima derrota consecutiva no ATP World Tour.

Sousa tem entrada directa no quadro principal do Open dos EUA e conhecerá o seu primeiro adversário no sorteio que se realizará na sexta-feira.

