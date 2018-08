Cardi B encabeça lista de nomeados aos MTV Music Video Awards

Os MTV Music Video Awards são entregues esta segunda-feira, em Nova Iorque, com a rapper Cardi B a liderar o número de nomeações, num total de dez indicações aos prémios, seguindo-se-lhe Beyoncé e Jay-Z, com oito, e Childish Gambino, com sete.

Cinco das nomeações de Cardi B, que vai abrir a cerimónia, devem-se à colaboração com Bruno Mars no tema Finesse (remix), cujo vídeo vai competir com o polémico This is America, de Childish Gambino, God's plan, de Drake, Apeshit, de Beyoncé e Jay-Z (juntos, no Museu do Louvre, enquanto The Carters), Havana, de Camila Cabello, e No tears left to cry, de Ariana Grande.

Apeshit está nomeado para oito prémios da MTV, enquanto This is America, de Childish Gambino, que aborda os temas do racismo e da violência com armas de fogo nos Estados Unidos, conta com sete. Drake, que doou um milhão de dólares, soma equivalente ao orçamento do vídeo de God's plan, a residentes de Miami, conta também com sete nomeações.

Bruno Mars, com seis nomeações, é também candidato a artista do ano, a par de Cardi B, Drake, Post Malone, Camila Cabello e Ariana Grande.

Já Taylor Swift não foi além de três nomeações, com Look what you made me do. Justin Timberlake concorre a melhor realização com Say something, com Chris Stapleton, e melhor coreografia com Filthy.

Outros nomeados para a cerimónia desta segunda-feira incluem Ed Sheeran, Khalid, SZA, Shawn Mendes, Janelle Monáe, Alessia Cara, Dua Lipa e Avicii, que morreu em Abril.

A 35.ª edição dos MTV Music Video Awards vai ainda entregar o Prémio Michael Jackson de Vanguarda de Vídeo a Jennifer Lopez.

