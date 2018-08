SNS precisa de mais do dobro dos reumatologistas

Se tudo correr como o previsto, a partir de Setembro o Serviço Nacional de Saúde (SNS) passa a contar com mais sete reumatologistas. Será por essa altura que os recém-especialistas que concorreram ao concurso lançado no final do mês passado serão colocados nos serviços. Pode parecer pouco, mas é um reforço importante para a área, tendo em conta que o serviço público precisa mais do que duplicar o número de reumatologistas que tem para garantir uma cobertura nacional: são actualmente cerca de uma centena espalhados pelo país, mas são precisos 250.

A estimativa das necessidades, apontada pelo presidente do colégio de reumatologia da Ordem dos Médicos, foi baseada em rácios de reumatologistas por população a nível europeu e mundial. O recente retrato da especialidade, que o colégio fez no final do ano passado, enviado ao PÚBLICO pela Ordem, mostrou que o SNS tem de crescer em oferta. Dos 177 reumatologistas no país, “temos entre 90 e 100 especialistas no SNS”, afirma Augusto Faustino.

No próximo ano, pela primeira vez, haverá 20 vagas para quem inicia a formação especializada. Este ano foram 12, mas até aqui o número variava entre as cinco e as sete por ano. “O nosso objectivo é manter este rácio anual de 20 internos” para continuar a crescer em especialistas e, “se tudo correr bem, daqui a sete ou oito anos termos o número de médicos que calculamos necessário para fazer um atendimento nacional”.

As doenças reumáticas “são as doenças crónicas mais prevalentes dos adultos e têm uma série de impactos na qualidade de vida, de capacidade funcional, de custos económicos e sociais para o indivíduo e sociedade muito relevantes”. “São as doenças que mais afectam as pessoas em termos de baixas e reformas antecipadas”, diz.

O Estudo Epidemiológico de Doenças Reumáticas em Portugal (EpiReumaPt) permitiu perceber que mais de metade (56%) da população portuguesa tem queixas reumáticas, 35% não sabem que têm uma doença reumática e apenas 22% têm um diagnóstico. Estimou também custos a rondar os 204 milhões de euros por ano em perdas de produtividade por faltas ao trabalho. O estudo, que contou com a participação de mais de 10 mil pessoas e recolheu dados entre 2011 e 2013, foi a primeira e única fotografia até ao momento da realidade nacional. E tem permitido mais análises, como a apresentada em 2016 no XVIII Congresso Português de Reumatologia que referiu custos anuais superiores a 900 milhões de euros em reformas antecipadas por doenças reumáticas.

A melhor prevenção

O leque deste tipo de doenças é variado (entram mais de cem patologias nesta designação), mas a mais comum é a osteoartrose, que atinge cerca de 30% a 35% da população portuguesa. Existem também doenças inflamatórias, como a artrite reumatóide, patologias inflamatórias sistémicas, como o lúpus, e doenças metabólicas, como a osteoporose. Há ainda um conjunto de doenças músculo-esqueléticas difusas de que são exemplo a tendinite ou a fibromialgia.

A prevalência das doenças reumáticas aumenta com a idade. E tendo em conta que Portugal é um dos países mais envelhecidos da União Europeia, o desafio também cresce. “A prevenção mais importante é o diagnóstico precoce e atempado. Estamos a prevenir que a doença evolua e dê complicações”, defende Augusto Faustino.

Com 42 anos de existência, a especialidade tem crescido ao longo do tempo. Mas não o suficiente para uma rede nacional estruturada.

O retrato do colégio de reumatologia refere a existência de hospitais “que contemplam apenas um reumatologista”. E embora esta não seja a situação ideal, lê-se ainda no documento, “será sempre melhor do que aquela que se verifica num grande número de hospitais nos quais não existe reumatologista” sendo que, “deste modo, o doente reumático não tem acesso a cuidados de saúde adequados às suas necessidades”.

Alentejo sem especialistas

O médico refere que actualmente existem 22 serviços ou unidades de reumatologia no país. Mas lembra que em 2015, na altura em foi publicada a rede de referenciação hospitalar, “foi identificada a necessidade imediata de abertura de mais 20 serviços para se atingir uma cobertura nacional”. Os hospitais de Santo António (Porto), Guimarães, Évora, Cascais, Amadora-Sintra e São José (Lisboa) foram mesmo “considerados prioritários”.

“O que se verificou nos últimos anos é que não tem havido qualquer regra nem orientação ou lógica na abertura das vagas que é feita”, lamenta. Dá o exemplo da grande Lisboa, “onde há estas necessidades gritantes, por exemplo, no Amadora-Sintra, hospital de Cascais e São José, mas não abrem vagas”.

Mas a zona mais carenciada do país é o Alentejo, região que não tem um único especialista. No último concurso, para a contratação de recém-especialistas, uma das vagas abriu em Évora. Mas isso poderá não ser uma garantia. “Por circunstâncias várias, é um hospital onde tem sido muito difícil de atrair uma equipa de reumatologia. Cobre uma área muito extensa, sem qualquer assistência de reumatologia a nível do SNS, e um reumatologista recém-especialista não se sente com coragem de abraçar sozinho essa tarefa.”

O colégio de reumatologia defende três linhas de actuação para se chegar a uma cobertura nacional: “abrir vagas em locais onde existe disponibilidade imediata para que isso aconteça”; “reforçar as unidades que têm uma ou duas pessoas e que precisam de mais elementos para garantir a assistência” e oferecer um modelo — a que Augusto Faustino chama “chave na mão” — a hospitais como o de Évora, em que se leva “uma equipa pré-formada, com dois ou três elementos, com um médico sénior que garanta peso científico e seja a âncora de uma estrutura mais jovem”.

Em parceria com a Sociedade Portuguesa de Reumatologia, o colégio trabalha também na criação de uma espécie de guião, com um conjunto de procedimentos necessários para implementação de um novo serviço de reumatologia.

A título pessoal, Augusto Faustino lança uma outra sugestão: “É muito importante, sobretudo nestes serviços na periferia ou no interior em que ainda não há a especialidade e se afigura mais difícil a sua criação, que se criem vagas protocoladas para que a pessoa no final da especialidade já saiba que vai assumir a responsabilidade daquele serviço. Podemos ter um hiato temporal de cinco anos [duração da formação especializada], mas temos a segurança que no final desse tempo vamos ter um ou dois especialistas para ocupar aquelas vagas e formar aquele serviço”.

