Morreu Rui Alarcão, antigo reitor da Universidade de Coimbra

Rui Alarcão, antigo reitor da Universidade de Coimbra, morreu neste domingo. O professor catedrático, de 88 anos, estava internado no Centro Hospital e Universitário de Coimbra desde o início de Agosto.

O corpo estará em câmara ardente na próxima segunda-feira, a partir das 10h na Capela da Universidade de Coimbra e o funeral será no mesmo dia, pelas 16h.

PUB

Nascido em Coimbra em 1930, Rui Alarcão era formado em Direito e doutorado em Ciências Jurídicas. Desde 1978 que era professor catedrático. No âmbito académico, trabalhou sobretudo na área do direito civil e leccionou Teoria Geral do Direito Civil, Direito das Obrigações, Direito Comparado e Introdução ao Estudo do Direito.

PUB

Assumiu a função de reitor da Universidade de Coimbra durante 16 anos, entre 1982 e 1998. Foi membro do Conselho Nacional do Ensino Superior, do Conselho Nacional de Educação e presidente da Fundação das Universidade Portuguesas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Fora do âmbito académico, foi membro do Conselho de Estado, entre 1986 e 1996, nos dois mandatos de Mário Soares; da Comissão Constitucional; da Comissão elaboradora do Código Civil e do Conselho Superior do Ministério Público desde 2007.

Recebeu várias condecorações, entre elas a Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo, a Grã-Cruz da Ordem de Sant’Iago da Espada e a Medalha de Ouro da Universidade de Coimbra.

"Deixou a sua marca de Professor Catedrático da Faculdade de Direito Universidade de Coimbra na Lei da Autonomia Universitária que muito ajudou a consolidar nos seus mandatos. E deixou a sua marca em todos aqueles que tiveram o privilégio de o conhecer e de com ele privar: estudantes, professores, funcionários", escreveu no Facebook a deputada Margarida Mano, a primeira a avançar com a notícia da morte do ex-reitor. com Lusa

PUB