Uma semana antes do arranque do festival Paredes de Coura, a polícia de Chisago, estado do Minnesota, nos Estados Unidos da América, partilhou um vídeo que se tornou viral no Twitter. Como é que os dois acontecimentos estão relacionados? O vídeo mostra um polícia a resgatar (com sucesso) as tripulantes de uma bóia que ficou presa num lago, ao fazer com que o unicórnio gigante onde flutuavam deslizasse suavemente até terra. E, na praia fluvial do Taboão, foram muitos os resgates semelhantes.

De forma mais ou menos bem conseguida, juntaram-se esforços para puxar até à relva várias espécies raras: além de unicórnios banhavam-se pelicanos, gansos e cisnes — os flamingos cor-de-rosa, constatámos, são já uma espécie em vias de extinção. De pescoços compridos, estas bóias coloridas fazem frente aos rios de barcos cor-de-laranja que, por pouco, ainda continuam a ser uma maioria. Têm, no entanto, de ser protegidos -— na próxima edição do festival, agendada para 14 a 17 de Agosto, correm o risco de serem expulsos do seu habitat natural. À bicada.