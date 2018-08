Vizinhos da Venezuela apertam fronteiras, mas “exigir um passaporte não vai parar a migração"

Os efeitos da crise humanitária na Venezuela continuam a gerar repercussões nos países da região, com o Equador, o Peru e a Colômbia a digladiarem-se quanto às consequências do êxodo de milhares de venezuelanos e com o Brasil a ser palco do ataque a campos de "migrantes", como são ali referidos aqueles que fogem do seu país devido à grave crise económica. Nos últimos anos, cerca de 2,3 milhões de venezuelanos já saíram do seu país, segundo a ONU.

Perante a crise económica na vizinha Venezuela, dependente das exportações de petróleo e motivando a fuga de milhões de pessoas, o Equador e o Peru estão a apertar as suas regras de entrada de venezuelanos no país. O Equador constitui sobretudo um ponto de passagem para o Peru e dali para o Chile, onde muitos venezuelanos têm procurado refúgio. Também a Colômbia está a servir de ponto de passagem ou de destino de pessoas que nos últimos anos tentam escapar à recessão — as Nações Unidas indicam que só na Colômbia estarão cerca de 800 mil venezuelanos.

Agora, o Equador passou a exigir passaportes e não apenas cartões de identidade para passar a fronteira, noticia este domingo a BBC. O Peru fez o mesmo, segundo a agência de notícias AFP, e passará a pedir a apresentação de passaporte para atravessar a sua fronteira já a partir da próxima sexta-feira.

A situação motiva não só ansiedade entre os migrantes venezuelanos mas também críticas da Colômbia, país que está entre a Venezuela, o Equador e o Peru, e que é ponto de travessia dos milhares que tentam escapar à crise política e económica que transformou o seu modo de vida numa conjugação de fome, violência e fuga. De acordo com a AFP, é um documento que muitos venezuelanos não possuem.

“Se eles começarem a acumular-se durante alguns dias vamos ver um enorme número de pessoas” retidas do lado colombiano da fronteira, avisa o director para as migrações da Colômbia, Christian Kruger, citado pela AFP. Como descreve a BBC, muitas pessoas estão a caminhar há semanas, pedindo boleias e viajando como podem até à fronteira. Agora, à chegada, as novas regras que lhes exigem passaporte deixam-nos perdidos. “Não têm ideia como é [na Venezuela]. Há famílias inteiras a comer do lixo”, disse um mecânico de 50 anos, Gabriel Malavolta, que tentava atravessar a fronteira para o Equador.

“Exigir um passaporte não vai parar a migração porque esta população não está a deixar o seu país por prazer mas por necessidade. A primeira coisa que vai acontecer é o aumento da migração sem documentos. Isso acarreta muitos problemas”, lamentou Christian Kruger, citado pelo órgão de informação público britânico. “Estamos a falar de cerca de três mil pessoas por dia, só venezuelanos” a entrar no Equador só pela cidade fronteiriça de Rumichaca, estimou Kruger, responsável do organismo colombiano que só desde o início do ano já viu 423 mil pessoas atravessar pela região. Há uma semana, o Peru registou o seu número recorde de venezuelanos a entrar no seu país – 5300 pessoas num só dia.

A crise venezuelana, agravada por quatro anos de recessão e pela inflexibilidade do regime de Nicolás Maduro, fez com que neste momento entre 23% e 80% dos venezuelanos vivam na pobreza, segundo estimativas, respectivamente, do governo de Caracas (mais conservadoras) e os dados de vários estudos independentes (com números superiores aos oficiais). Em vésperas das eleições de Maio, os activistas Rafael Uzcátegui e Tamara Taraciuk Broner denunciaram como as autoridades estavam a usar a fome que assola a população como “mecanismo de controlo social e político”. A reeleição de Maduro provocou uma quebra nas relações diplomáticas dos países vizinhos com a Venezuela. Neste cenário, Christian Kruger acusou Maduro de estar a levar a cabo uma "política de expulsão" dos venezuelanos para reduzir a população e assim "melhorar a distribuição dos recursos".

A AFP indica que Bogotá vai tentar encetar conversações urgentes com o Equador e Peru para melhor gerir o potencial foco de problemas humanitários.

A Colômbia faz fronteira a leste com a Venezuela e a sul com o Equador e o Peru. A sudeste, a Colômbia tem o vasto Brasil, onde um campo de deslocados venezuelanos foi atacado no sábado e os seus ocupantes escorraçados de volta para a Venezuela. O Brasil já tinha encerrado temporariamente a sua fronteira com a Venezuela este mês, na cidade de Pacaraima (estado de Roraima), na sequência do que terá sido um alegado caso de violência entre venezuelanos e o proprietário de um restaurante brasileiro. O incidente terá levado uma multidão de habitantes a expulsar os venezuelanos de vários campos e a incendiar os seus bens. Do outro lado da fronteira, carros brasileiros terão sido incendiados, relata a imprensa.

