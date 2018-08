O último dos quatro dias de festival costuma ser o mais pesaroso. Este ano a organização trabalhou para que fosse menos doloroso deixar o território que serviu de casa temporária para mais de 10 mil pessoas: levantaram-se as estacas que seguraram as tendas ao som da música. No palco junto ao rio havia quem estivesse a passar som para os campistas e melómanos militantes.

Há poeira no ar, este ano mais do que noutros. Há quem carregue nas costas o peso do cansaço de quatro dias. Há os que se despedem com promessas de amor e de um reencontro marcado para o próximo ano. Há ainda os que ali vão ficar mais um dia. Há ainda uma certeza, em 2018 o festival volta entre 14 e 17 de Agosto para escrever mais umas linhas nos verdes anos de muitos e para que outros afoguem a nostalgia dos primeiros anos do festival, que fazem de Paredes de Coura uma cidade grande todos os Verões.

Até para o ano Paredes de Coura, muitos sabem que te preparas para mais um capítulo a juntar aos 26 já somados.

Texto: André Vieira