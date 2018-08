Tem fama de ser um dos melhores sítios para se conseguir a fotografia perfeita do monte Kilimanjaro, o mais alto do continente africano. E é também um dos melhores sítios do mundo para se ver elefantes bem de perto. Situado na fronteira entre o Quénia e a Tanzânia, o Parque Nacional de Amboseli serve também de lar a gnus, zebras, hienas, chitas, girafas e búfalos, entre outras espécies.

É um ecossistema único e, para a sua protecção, foi tornado parque nacional em 1974 e Reserva da Biosfera pela UNESCO em 1991. Este parque protege cinco dos principais pântanos do Quénia e um lago seco que data do Pleistoceno.