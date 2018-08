Na Venezuela, um monte de notas paga um rolo de papel higiénico

A Reuters visitou um mercado informal no bairro de Catia, em Caracas, para ilustrar a hiperinflação que destruiu as economias das famílias venezuelanas. Ali são necessários 2.600.000 de bolívares para comprar, por exemplo, um rolo de papel higiénico — que valem apenas 40 cêntimos de dólares, a valores de 16 de Agosto. Um quilo de tomate pode custar 5.000.000 de bolívares. São números difíceis de compreender sem visualizar as dezenas de maços de notas que representam. A cada dia que passa, os salários e as poupanças dos venezuelanos perdem cada vez mais valor.