Sp. Braga deixa fugir vantagem de três golos nos Açores

Na ressaca da eliminação na Liga Europa, o Sp. Braga foi aos Açores perder os primeiros pontos no campeonato. A equipa de Abel Ferreira esteve a vencer por 0-3, mas permitiu a recuperação dos açorianos no marcador e acabou por ficar-se pelo empate.

A visita à ilha de São Miguel começou da melhor maneira para o Sp. Braga, que ao intervalo já vencia o Santa Clara por 0-3. Pablo Santos inaugurou o marcador (24’), Wilson Eduardo ampliou a vantagem dos minhotos (29’) e Dyego Sousa fez o terceiro da equipa de Abel Ferreira (40’).

João Henriques tinha muito que conversar com os seus jogadores ao intervalo. E a reacção dos açorianos na segunda parte foi tremenda: Thiago Santana reduziu a desvantagem logo aos 46’, e depois Zé Manuel (60’) e Fábio Cardoso (65’) restabeleceram a igualdade no marcador.

Estava lançada uma meia hora frenética em São Miguel, com as duas equipas em busca do golo da vitória. O Santa Clara esteve perto de consegui-lo aos 81’, num livre directo de Patrick que Matheus travou com uma boa defesa. O marcador não voltaria a funcionar, ditando a divisão de pontos. Para o promovido emblema açoriano foi o primeiro ponto na I Liga, após a derrota com o Marítimo na primeira jornada.

