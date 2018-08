Sébastien Corchia confirmado como reforço do Benfica

O Benfica oficializou, neste domingo, a contratação de Sébastien Corchia, lateral francês que chega à Luz por empréstimo do Sevilha. O jogador, que concorrerá com André Almeida por uma vaga no "onze", garante que a escolha foi simples.

"Disse logo ao meu agente que estava muito interessado em vir para o Benfica, porque é o maior clube de Portugal, um emblema enorme, com todas as condições. Ganhar títulos é muito importante. Foi uma escolha fácil. É um prazer e um orgulho defender estas cores", afirmou o internacional francês, citado pelo site do clube.

PUB

Os "encarnados" sentiram necessidade de ir novamente ao mercado para reforçar o lado direito da defesa depois da lesão do nigeriano Ebuehi, que enfrenta uma paragem prolongada e não poderá dar o seu contributo durante a primeira metade da temporada.

PUB

"Sou um lateral que gosta de subir no flanco, dou tudo em campo. Gosto de atacar e de defender, sou muito activo no corredor. Estou super-orgulhoso e quero começar já", acrescentou Corchia, de 27 anos, que iniciou a carreira no Le Mans e representou também o Sochaux e o Lille, antes de rumar a Espanha.

PUB