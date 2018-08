Ruben Semedo voltou aos relvados

Pouco mais de um mês depois de ter saído em liberdade após 142 dias na prisão, Ruben Semedo voltou a jogar futebol, participando nos últimos 13 minutos do jogo de estreia do Huesca na liga espanhola frente ao Eibar e que o clube aragonês venceu por 2-1.

O antigo central do Sporting já não participava num jogo de futebol desde 10 de Dezembro do ano passado, quando ainda estava no Villarreal, tendo-se lesionado nesse encontro contra o Barcelona. Depois da lesão, Semedo esteve preso devido a acusações de tentativa de homicídio, sequestro e extorsão, tendo saído em liberdade condicional a 16 de Julho.

Semedo, de 24 anos, foi cedido pelo Villarreal ao Huesca, equipa que está no principal escalão do futebol espanhol pela primeira vez e contribuiu para uma estreia feliz da equipa frente ao Eibar, onde alinhou de início outro antigo central do Sporting, Paulo Oliveira, que chegou a fazer dupla no eixo defensivo "leonino" com Ruben Semedo.

Alex Gallar marcou os dois golos do Huesca, que teve o português Luisinho como titular no lado esquerdo da defesa. Escalante marcou o único golo do Eibar, que, para além de Oliveira, teve ainda Bebé no "onze" inicial.

