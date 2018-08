Rio Ave alcança os primeiros pontos na Liga

Depois do desaire na ronda inaugural do campeonato, diante do Feirense, o Rio Ave somou neste domingo os primeiros pontos na prova. Em casa, os vila-condenses bateram o Marítimo por 3-1.

Foto Livescore

PUB

Aos 12', Bruno Moreira colocou os anfitriões na frente do marcador e, perto do intervalo, Gelson Dala aumentou a vantagem para 2-0, resultado com o qual terminou o primeiro tempo.

PUB

Na segunda metade, Joel Tagueu, de grande penalidade, ainda reduziu aos 73' e deu algumas esperanças ao Marítimo, mas Damien Furtado, lançado em campo sete minutos antes, voltou a marcar para o Rio Ave e fixou o resultado.

Rio Ave e Marítimo somam agora três pontos cada na Liga portuguesa.

PUB