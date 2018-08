Nacional entrega vitória ao Moreirense nos descontos

Ainda não foi desta que o Nacional da Madeira pontuou neste regresso à I Liga. A jogar no Funchal, a equipa insular esteve a perder com o Moreirense durante um largo período de tempo, mas teve uma ocasião soberana para empatar já no período de compensação. Falhou, porém, a grande penalidade e entregou o triunfo ao adversário (1-2).

Foto Livescore

PUB

Os minhotos colocaram-se em vantagem logo aos 8', por Pedro Nuno, e o Nacional respondeu no arranque do segundo tempo, com Witi a igualar o marcador aos 50'. Mas o Moreirense ameaçava no contragolpe e acabou por chegar à vantagem aos 62', com Heriberto a concluir na cara de Daniel e a fazer o seu segundo golo na prova.

PUB

Já no período de compensação, aos 90+2', uma falta de Ivanildo na área vimaranense ofereceu ao Nacional a hipótese do empate, mas o georgiano Arabidze, escolhido para marcar o penálti, atirou por cima e desperdiçou a hipótese de os madeirenses somarem o primeiro ponto.

PUB