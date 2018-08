Mourinho derrotado em Brighton

Ao contrário do rival City, que está a entrar com tudo na nova época, o Manchester United já começa a ficar para trás com apenas duas jornadas disputadas na Premier League inglesa. A formação orientada por José Mourinho perdeu neste domingo no terreno do Brighton & Hove Albion por 3-2, não dando seguimento ao triunfo na ronda inaugural frente ao Leicester.

Se este é mais um capítulo da chamada maldição da terceira temporada de Mourinho, os próximos jogos o dirão, mas o United começa pior que os principais adversários (menos o Arsenal, que já perdeu os dois primeiros jogos). E em Brighton, o United começou cedo a perder, aos 25’, com um grande golo de Glenn Murray, um toque em habilidade do avançado de 34 anos que tirou De Gea e Lindelof da jogada.

Pouco depois, aos 27’, o Brighton fez o 2-0 numa jogada confusa que foi concluída por Shane Duffy. O United ainda reduziu aos 34’, com um cabeceamento de Lukaku, mas a equipa da casa fechou a primeira parte com um penálti convertido pelo alemão Gross.

A formação de Mourinho bem tentou reduzir os estragos na segunda parte, mas a verdade é que poucas vezes se aproximou com perigo da baliza adversária e só no tempo de compensação é que conseguiu reduzir a diferença, com um penálti convertido por Pogba, após uma falta na área sobre Fellaini.

