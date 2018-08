FC Porto supera teste difícil no Jamor

O FC Porto venceu o Belenenses SAD (2-3) na segunda jornada da I Liga, na estreia desta equipa no Estádio Nacional, no Jamor.

Sérgio Conceição não mexeu um milímetro no “onze”, repetindo a equipa que tinha alinhado de início na primeira jornada e goleado o Desportivo de Chaves, mas desta vez os “dragões” não tiveram tantas facilidades. Apesar de terem estado em vantagem no marcador por 0-2, permitiram o empate à equipa orientada por Silas. E só no período de compensação selaram o triunfo.

O jovem Diogo Leite inaugurou o marcador aos 26’, correspondendo de cabeça a um livre batido por Alex Telles no lado esquerdo do ataque do FC Porto.

A vantagem portista aumentou quando ainda não tinha decorrido meio minuto da segunda parte: num erro clamoroso, Dálcio Gomes entregou a bola numa bandeja a Otávio. O brasileiro contornou o guarda-redes e atirou para o 0-2.

Porém, a equipa de Silas não atirou a toalha ao chão e continuou a lutar. Após receber indicações do videoárbitro, Carlos Xistra assinalou penálti num remate de Dálcio Gomes que tocou no braço de Diogo Leite. Fredy, cara a cara com Casillas, não desperdiçou (55’).

O FC Porto tinha o jogo tudo menos controlado, como se viu aos 83’. Fredy surgiu na área pela direita, cruzou para o lado oposto onde surgiu Keita a empurrar de cabeça. Casillas ainda tocou na bola mas não conseguiu evitar o 2-2.

Os campeões nacionais corriam o risco de perder pontos logo à segunda jornada do campeonato, mas já no período de compensação conseguiram evitá-lo. Um remate de Herrera tocou no braço de Henrique Almeida e Carlos Xistra, após mais uma consulta às imagens do videoárbitro, assinalou grande penalidade. Frente a Muriel, Alex Telles não desperdiçou. E o FC Porto respirou de alívio.

