Em mais um dia de pós-Ronaldo, Real Madrid entrou a ganhar na Liga

É inevitável que tudo o que o Real Madrid faça esta época seja analisado na perspectiva do pós-Cristiano Ronaldo e, depois das péssimas impressões que deixou na derrota frente ao Atlético Madrid na Supertaça europeia que se disputou em Talin, os “merengues” aproveitaram o ambiente caseiro do Santiago Bernabéu e um adversário mais acessível, o Getafe, para entrarem a ganhar na liga espanhola, por 2-0, com golos de Dani Carvajal e Gareth Bale.

Nesta sua estreia oficial no Bernabéu, Julen Lopetegui deixou muita gente ilustre no banco e que, por certo, irá entrar mais cedo ou mais tarde no “onze” (Courtois, Casemiro, Modric e Varane), mas o Real não encontrou grandes problemas e cedo chegou à vantagem, com Carvajal a cabecear para o 1-0 aos 20’.

PUB

Já na segunda parte, aos 51’, Gareth Bale fez o 2-0 num bom remate de longe, confirmando a estreia vitoriosa do Real na liga espanhola numa época em que, pela saída de Ronaldo e de Zidane, não parece estar no mesmo patamar de favoritismo que o Barcelona ou o Atlético. Mas ainda é cedo para ver.

PUB

PUB